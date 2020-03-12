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不滿手機太大聲被要求「戴耳機」！女嗆我有刀　10警忠孝新生站緊急攔截

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記者邱中岳／台北報導

新北市蘆洲2名婦人在搭公車，1名婦人不滿對方手機太大聲出言制止，但卻遭對方嗆「我有刀喔，你不要吵」，事後出言制止的婦人尾隨對方進入捷運站，隨即通知捷運站長並報警，警方也在捷運忠孝新生站將人攔下。

據了解，12日下午2時許，1名賴姓婦人因不滿同公車的62歲許姓婦人手機音量太大，賴出言要許「聲音調小一點，不然也可以戴耳機」，此言引發許婦不滿，雙方爆發口角衝突，最後許婦出言「我有刀喔，不要吵」。

▲▼2名婦人在公車上爆發口角，1女挨嗆「我有刀」尾隨對方進捷運站報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2名婦人在公車上爆發口角，1女挨嗆「我有刀」尾隨對方進捷運站報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後許婦下車後，賴婦尾隨許婦發現她進入捷運站內，隨即跟進捷運站，並通知站長以及站務員，也同時向警方報案「捷運站有人持刀」，捷運警方不敢大意，隨即通知所經捷運站的轄區派出所進行攔截圍捕。

大批警力在捷運忠孝新生站攔下許姓婦人，從許的包包內找到1把約15公分的水果刀，目前將婦人依照恐嚇罪帶回派出所偵訊，並通知遭恐嚇的賴姓婦人到派出所說明，訊後將許姓婦人函送地檢署偵辦。

許姓婦人事後面對警方偵訊，坦承有對賴姓婦人出言「我有刀」，但只是想嚇嚇對方，並沒有真的拿出刀子，且在捷運上也並無亮刀行為，民眾也拍下現場許姓婦人遭警方找到時，情緒激動，經過警方安撫後才平靜。

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