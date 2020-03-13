「台中市生煤管制自治條例」部分條文宣告無效　中市府：依法提救濟

▲行政院將宣布台中市生煤自制條例部分條文無效，市府表示將提行政救濟。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中火力發電廠燃燒生煤爭議引發中央、地方攻防，台中市日前以「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」對台電重罰。據悉，行政院13日將力挺台電，將公告台中市管制生煤自治條例部分條文無效。台中市新聞局長黃國瑋對此表示，將依法提出救濟，如訴願、行政訴訟或聲請釋憲。

台中市政府針對台中火力發電廠燃燒生煤爭議，引用「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，對台電開罰。據了解，行政院方面已經決議挺中火，將公告台中市管制生煤自治條例部分條文無效。

▲中市新聞局長黃國瑋（中）表示，將依法提出救濟。（圖／記者鄧木卿攝）

關於台中市府對中火開罰，根據被媒體披露過的資訊顯示，從2019年2月至2019年12月25日，中火已累積被罰1.04億元；然而環保署日前卻依行政程序法規定撤銷所有處分案，讓台中市府認為，環保署並非訴願管轄機關，無權撤銷處分，如今越俎代庖，撤銷中火裁處，已失去立場，市府深表遺撼、失望與無奈。

台中市新聞局長黃國瑋表示，生煤管制自治條例是由台中市議會依法制定，且已生效施行4年，期間針對相關汙染源，中市環保局也依此規範落實管制，中央從未宣告無效，卻在中市府依法關閉中火2部燃煤機組後，迅速宣告議會制定的條例無效，中市府將依法提出救濟，比如訴願、行政訴訟或聲請釋憲。

・停產會崩潰

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