　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

疫情急劇惡化！美國豁免中方「醫療產品」關稅...口罩、聽診器都包含

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,肺炎,口罩。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情在全球擴散。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情在美國迅速擴散，醫療物資也出現緊缺，N95口罩缺口達到2.7億個。對此，美國貿易代表辦公室宣佈，不對部分從中國進口的醫藥品加征關稅，包括口罩、聽診器、血壓袖套等。值得注意的是，此前美國已將消毒濕紙巾、手套的進口關稅免除。

路透社指出，中美貿易戰期間，美國總統川普於去年9月1日，對中國商品徵收第4輪關稅，其中包括這些醫療產品。美國最初將醫療產品的關稅稅率定為15％，但根據美中第一階段貿易協定的一部分，該關稅稅率於2月15日降至7.5％。

據《觀察者網》報導，美國貿易代表署網站於3月5日更新，對27家美國企業總計100多項進口大陸的醫療相關產品，進行了關稅豁免，這些企業大部分為醫療物資相關企業，且早在1月31日前就提交申請，但直到3月5日才被美國政府批准，部分企業的豁免申請目前還處於審核階段。

▼ 美國出現醫療資源緊缺。（圖／路透）

▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,肺炎,口罩。（圖／路透）

美國最大私營醫療物資商Medline Industries，對103項自中國進口的商品申請了關稅豁免，其中30項獲批，譬如口罩、手套、消毒濕紙巾、樣本採集器皿等。該公司在1月31日提交申請時寫道，「現在全球都出現口罩短缺的情況。我們會盡可能加大生產力度，但為了確保民眾的安全，我們也需要我們的供應商加大產能。這不管是中國的供應商還是中國以外的供應商。」

對於美國政府豁免關稅的決定，Medline Industries表示「很有幫助」，但該公司同時指出，一些進口中國的商品目前還需支付25%的關稅，至今沒有獲得美國政府的豁免，「我們有33個商品的關稅豁免申請被駁回了。」該企業3月6日回應《華盛頓郵報》報導時指出，關稅會讓這家企業面臨超過1億美元的損失。

▼ Medline Industries對103項自大陸進口的商品申請了關稅豁免。（圖／觀察者網）

▲▼ Medline Industries對103項自大陸進口的商品申請了關稅豁免。（圖／觀察者網）

ET快訊
空污大戰！行政院將宣布「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效
辭《大集合》成婚變導火線！董至成哭了…爆妻「女女戀」內幕
陳時中坦言「看不見疫情終點」：做好最壞打算
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新冠病毒是美軍帶到武漢？　大陸外交部：中方堅決反對美國抹黑

中國野生動物保護協會挨罰！　下屬機構曾逆流發聲「野味是人類剛需」

德國人超樂觀…確診了「上街都不戴口罩」！孕婦嚇瘋逃回中國：歐洲完了

部分新冠康復者肺功能損失30%！　出院後「快走會氣促」需物裡治療

疫情急劇惡化！美國豁免中方「醫療產品」關稅...口罩、聽診器都包含

以為把白血病兒甩出車外　爸一路狂哭500公尺...找到人卻讓他傻眼

香港「佛堂群組」新增1死累計4死！　最小年紀確診「1歲半嬰兒」

質疑「美軍把疫情帶到武漢」　陸外交部發言人趙立堅或指「武漢軍運會」

「毒王」爽玩義法...發燒還坐地鐵！　媽媽護「他沒症狀」害百人隔離

疫期宅在家打手遊追劇 20歲女「視網膜脫落」差點失明

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

新冠病毒是美軍帶到武漢？　大陸外交部：中方堅決反對美國抹黑

中國野生動物保護協會挨罰！　下屬機構曾逆流發聲「野味是人類剛需」

德國人超樂觀…確診了「上街都不戴口罩」！孕婦嚇瘋逃回中國：歐洲完了

部分新冠康復者肺功能損失30%！　出院後「快走會氣促」需物裡治療

疫情急劇惡化！美國豁免中方「醫療產品」關稅...口罩、聽診器都包含

以為把白血病兒甩出車外　爸一路狂哭500公尺...找到人卻讓他傻眼

香港「佛堂群組」新增1死累計4死！　最小年紀確診「1歲半嬰兒」

質疑「美軍把疫情帶到武漢」　陸外交部發言人趙立堅或指「武漢軍運會」

「毒王」爽玩義法...發燒還坐地鐵！　媽媽護「他沒症狀」害百人隔離

疫期宅在家打手遊追劇 20歲女「視網膜脫落」差點失明

失業醉父「經濟壓力大」與妻狂吵　凌晨抱幼女走堤邊疑欲輕生

抗疫作戰！北市將增防疫計程車　設加油棧供警消醫護休息

歡迎廟口逗陣來看戲　安平開台天后宮好戲連連

疫情席捲全球　醫：「第三次世界大戰」爆發　台灣是世界上最安全國家

防疫也要顧！取締酒駕「禁用鼻聞」　彰警製SOP流程影片宣導　

面試官問「房租誰出的」他傻眼　網盤點0隱私求職經驗：問我媽怎不再生一個

又怕又想吃！暴躁小貓炸毛舔肉泥　5個月變化網友好欣慰

義大利蠻牛藍寶堅尼也不敵新冠肺炎　即日起宣布產線全面停工

疫情衝擊經濟！蔡英文謝特別預算三讀通過：各部會密切觀察市場、即時因應

Spotify增多款「新冠病毒」播放清單　這組歌曲還能確保你洗手20秒

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

大陸熱門新聞

大陸外交部發言人：可能美軍把疫情帶進武漢

陸官媒：台灣防疫毫無技術含量可言

請願第三批包機　滯湖北學童喊想回家

南華早報：北京早知情！11月17就有首例確診

還原東航登機流程　乘客空橋上排隊領防護衣

小三和老公上門囂張痛毆！正宮絕望跳樓慘死

隱瞞父母13國走透透！深圳女：有點愧疚

1場葬禮致6人確診106人隔離

發哨人專訪被刪　網友翻成「表情文」

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

義大利駐歐盟大使：只有中國願意幫忙！

「毒王」發燒還坐地鐵！　媽媽護：他沒症狀

3歲童發燒「尿出醬油色」！爸媽怕隔離不敢就醫

降到個位數了！大陸一天「只新增8例確診」

更多熱門

相關新聞

防「新冠」過勞？醫生開車喘不過氣昏迷撞路樹

防「新冠」過勞？醫生開車喘不過氣昏迷撞路樹

高雄市大順二路發生一起車禍，一部轎車自撞路樹，駕駛已經呈現昏迷狀態，救護員趕抵現場之後，認為並非是撞擊造成昏迷，而是有「內科」症狀，不排除是心肌梗塞，立刻用電擊器順利救回一命，不過就在這名駕駛康復之後，回到消防隊來感謝的時候，救護員才知道自己救得是一名醫師。

防疫大作戰　花旗確保營運不中斷

防疫大作戰　花旗確保營運不中斷

世界正在歷史性轉折的風口浪尖

世界正在歷史性轉折的風口浪尖

英國疫情大流行　台灣要積極備戰

英國疫情大流行　台灣要積極備戰

快訊／澳洲內政部長「確診新冠肺炎」

快訊／澳洲內政部長「確診新冠肺炎」

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19美國關稅

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

併排小貨車擋道　女騎士切車遭撞死

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

蘋果新iPhone傳官網直接上架

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

巴西總統發言人確診　川普回應了

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

大陸外交部發言人：可能美軍把疫情帶進武漢

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

更／澳洲內政部長染新冠肺炎

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面