疫情急劇惡化！美國豁免中方「醫療產品」關稅...口罩、聽診器都包含

▲新冠肺炎疫情在全球擴散。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情在美國迅速擴散，醫療物資也出現緊缺，N95口罩缺口達到2.7億個。對此，美國貿易代表辦公室宣佈，不對部分從中國進口的醫藥品加征關稅，包括口罩、聽診器、血壓袖套等。值得注意的是，此前美國已將消毒濕紙巾、手套的進口關稅免除。

路透社指出，中美貿易戰期間，美國總統川普於去年9月1日，對中國商品徵收第4輪關稅，其中包括這些醫療產品。美國最初將醫療產品的關稅稅率定為15％，但根據美中第一階段貿易協定的一部分，該關稅稅率於2月15日降至7.5％。

據《觀察者網》報導，美國貿易代表署網站於3月5日更新，對27家美國企業總計100多項進口大陸的醫療相關產品，進行了關稅豁免，這些企業大部分為醫療物資相關企業，且早在1月31日前就提交申請，但直到3月5日才被美國政府批准，部分企業的豁免申請目前還處於審核階段。

▼ 美國出現醫療資源緊缺。（圖／路透）

美國最大私營醫療物資商Medline Industries，對103項自中國進口的商品申請了關稅豁免，其中30項獲批，譬如口罩、手套、消毒濕紙巾、樣本採集器皿等。該公司在1月31日提交申請時寫道，「現在全球都出現口罩短缺的情況。我們會盡可能加大生產力度，但為了確保民眾的安全，我們也需要我們的供應商加大產能。這不管是中國的供應商還是中國以外的供應商。」

對於美國政府豁免關稅的決定，Medline Industries表示「很有幫助」，但該公司同時指出，一些進口中國的商品目前還需支付25%的關稅，至今沒有獲得美國政府的豁免，「我們有33個商品的關稅豁免申請被駁回了。」該企業3月6日回應《華盛頓郵報》報導時指出，關稅會讓這家企業面臨超過1億美元的損失。

▼ Medline Industries對103項自大陸進口的商品申請了關稅豁免。（圖／觀察者網）