最大武器掛載量300公斤　察打一體無人機高原打靶影片曝光

記者魏有德／粽合報導

大陸最新型察打一體無人機（BZK-005C）近日於高原缺氧環境中進行實彈打靶演習。據官方釋出的影片顯示，該無人機使用衛星制導的微型炸彈、反坦克/反工事人員通用的光電制導導彈，攻擊不同型號的目標，皆精準命中。

▲察打一體無人機（BZK-005C）可適應空氣稀薄、機場條件較差的環境。（圖／翻攝新浪軍事）

《新浪軍事》報導，BZK-005C優化設計後，進一步提高短距起降性能，可適應空氣稀薄、含氧量低、機場條件較差的中國西部高原地帶，並能在土質跑道起降，提高了在實戰條件中的適應性。

▲BZK-005C掛載配有折疊滑翔彈翼的衛星制導炸彈（圖左）及導彈（圖右）。（圖／翻攝新浪軍事）

報導稱，由中國北航無人機公司自主研發的察打一體無人機（BZK-005C）是BZK-005中高空遠程無人偵察機的改良型，並在原有的基礎上加裝了武器、火控系統。

地面人員只需要鎖定目標，其餘操作可由無人機自行完成，對目標實施打擊，以降低飛行和武器控制人員的工作量，令其可集中精力發現和監視更多目標，有利抓住現代戰場上稍縱即逝的戰機，快速摧毀敵人。

▲中國北航無人機公司自主研發的察打一體無人機（BZK-005C）。（圖／翻攝新浪軍事）

據官方資訊顯示，相較於同類型無人機，BZK-005C具有武器掛載量大的特點，最大武器搭載量超過300kg，尤其能掛載100公斤級的武器，一次飛行可對多目標實施攻擊。再加上BZK-005C採通用化、標準化設計，能掛載多種體制、不同級別的導彈、炸彈。

▲察打一體無人機（BZK-005C）在高原地形實施實彈打靶演訓。（圖／翻攝新浪軍事）

此外，北航無人機公司也於2018年向國際市場推出外貿型攻擊、偵察兩用無人機（TYW－1），北航無人機系統技術公司副總經理、首席設計師王建平表示，TYW－1能持續飛行約40個小時，無需降落加油，還能攜帶總重300公斤的有效載荷。

北航無人機公司表示，由於TYW－1能夠自主起飛和降落，甚至部分具備不需要任何人工參與的全自動追蹤和攻擊目標能力，「操作這種無人機很容易，培訓一名操作員僅需要一個月的時間。」

