協助日韓防疫　陸民航局：提供機場疫情防控技術

▲南韓仁川國際機場防疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

中國民航局飛行標準司司長朱濤指出，中國民航已採取一系列措施防止疫情通過航空器擴散傳播，並針對當前部分國家和地區疫情蔓延的情況，制定分區分級差異化疫情防控措施。此外，也會把中國民航發布的航空公司、機場疫情防控技術指南提供給韓國、日本等相關國家民航主管部門和運行單位。

中國國務院1日舉行聯防聯控記者會，朱濤在記者會上做出上述回應。他指出，中國民航採取的防疫措施包含加強航空器、機場通風消毒，做好出入港旅客體溫檢測，加強包括機組、安檢人員在內的一線人員個人防護和健康管理，及時發布針對航空公司和機場的防控指南等等。

朱濤提到，針對當前部分國家和地區疫情蔓延的情況，民航局制定分區分級差異化疫情防控措施，綜合所在國或所在地的疫情形勢、航班運行特點等多個指標，區分航班運行風險，實施差異化管理，做到精准防控、精細施策。

除主動向國際社會分享中國民航在疫情防控方面積極有效的做法和經驗，也將中國民航發布的航空公司、機場疫情防控技術指南提供給韓國、日本等相關國家民航主管部門和運行單位，供其參考使用。

至於中國公民在外滯留問題，他表示，民航局建立國際航班計劃協調機制，每周協調中外航空公司編排航班計劃並定期發布，為中外旅客往來和物資運輸提供必要的運輸保障。下一步將根據疫情變化，與駐外使領館保持密切聯繫，以便及時安排加班或包機接回在外公民。