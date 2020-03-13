疫情燒！台南男隨地吐痰「瞬間被拍」　環保局：直接開罰不容忍

▲台南一男子因吐痰行為，被民眾錄影檢舉，台南市環保局依照廢棄物清理法規定逕行告發。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情升溫，近日一男子因吐痰行為，民眾提供錄影畫面，向台南市環保局檢舉，環保局依照廢棄物清理法規定逕行告發。

市長黃偉哲特別呼籲，新冠肺炎疫情期間為加強防疫，鄉親要有公德心，用過的口罩千萬不要隨地亂丟，更要避免隨地吐痰，避免造成病毒傳播的途徑。

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環保局長謝世傑進一步說明，隨地吐痰、吐口水等行為不但有礙觀瞻，亦有傳播疾病的可能，除了當下嚴峻的武漢肺炎外，尚有A型流感、肺結核等多種傳染性疾病也具有同樣的傳播感染途徑，籲請市民在防疫期間，注重自身衛生整潔，不僅保護自己也守護家人。

為防範新冠病毒，台南市政府已要求相關局處預先做好因應措施，提醒市民朋友注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，妥善處理鼻涕、痰等分泌物，並且做好勤洗手，在吃東西前、接觸小孩前、看病前後等時間一定要把手洗乾淨，維持良好衛生習慣，才能有效防護疾病感染。

環保局表示，依據廢棄物清理法第27條第1款，指定清除地區內嚴禁有隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物等行為，請民眾避免以上行為，違者環保局將依法開罰，裁處1200元至6000元罰鍰。經統計環保局於2019年已開罰23件，近3年裁處金額累計已高達10萬元。

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