新冠肺炎為全球「大流行」　16日起宜縣府各機關出入口測體溫

▲宜蘭縣長林姿妙13日宣布，為防疫，16日起宜縣府各機關出入口測體溫。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

因世衛已宣布新冠肺炎為全球「大流行」，宜蘭縣長林姿妙13日宣布，預期疫情將進一步擴散，相對國內威脅亦增加；因此要求自16日起，宜縣府各機關將實施出入口門禁管制，請洽公民眾配合量測體溫，若有國外旅遊史或呼吸道咳嗽症狀者需配戴口罩；如有發燒症狀盡速就醫，務必讓洽公縣民能放心並維持健康。

宜蘭衛生局表示，另因12日推出「口罩實名制2.0」，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，新增線上預購通路，民眾自12日至18日可透過健保卡、自然人憑證登入平台，或可藉由健保快易通行動APP進行認證預購。成功預購者於3月19日收到繳費通知簡訊，可於3月26日至4月1日持「健保卡、身分證、駕照(擇一)」及「手機簡訊」前往超商門市領取(代領者亦須持上述證件)，逾期未領者視同放棄領取資格。

林姿妙呼籲，縣民應遵守各項防疫規定，且避免前往被宣布為疫區的國家；非必要請減少出入有高感染風險的地方，例如：擁擠的大型活動、多人近距離吃飯的地方、醫院等，都是高風險地點。目前仍建議健康的人不需戴口罩，但對於密閉不通風的地方、有不特定對象且密集近距離接觸的場合，有需要時可配戴口罩。

面對疫情需要謹慎、但不必過度恐慌；除了勤用肥皂洗手、避免觸摸眼鼻口、生病在家休養外，也需做好居家環境清潔消毒，維護環境安全，減少病毒傳播及群聚感染的機會。相關資訊可參閱疾管署網站或運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）、或宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線9357011諮詢。

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