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你們不送我來送！　蘇澳「肉焿民」第二度與善心人士送餐到榮總

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▲▼300杯珍珠鮮奶、300盒點心愛心抗疫送餐到員榮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼300杯珍珠鮮奶、300盒點心愛心抗疫送餐到員榮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

繼3月6日停業1天，送肉粳到北榮蘇澳分院慰勞辛苦的抗疫醫護後，各地挺醫護的行動紛紛展現，蘇澳肉焿民與善心人士，12日中午，再度送餐到員榮，300杯珍珠鮮奶、300盒點心，讓員榮醫護們是足甘心。

▲▼300杯珍珠鮮奶、300盒點心愛心抗疫送餐到員榮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎衝擊，一度讓醫護人員叫餐受委屈及歧視，此情形在宜蘭獲得翻轉，員山榮院醫護人員在蘇澳肉焿民臉書上的留言亦受到重視，同為台北榮總在宜蘭的分院，蘇澳肉焿民老闆林俊民在臉書回應員榮護理師的殷盼：「非常抱歉這麼晚才回，我怎麼會忘了員榮辛苦的醫護，你們都是程院長在這次防疫最好的戰友，但因為考量肉焿做好後無法送到那麼遠，為了給大家有最好的後勤支持，我跟宜蘭迷克夏陳仕倫兄共同送給大家300杯珍珠鮮奶，另外還有羅東名店金和鹹粥（民權、興東路口）老闆李訓谷李訓和兄弟低調行善準備了300盒點心，在3月12日送到醫院,敬請期待。」

▲▼300杯珍珠鮮奶、300盒點心愛心抗疫送餐到員榮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭迷克夏老闆陳仕倫表示，先前曾任羅東人安站站長，業務工作時常與醫護人員配合，深知醫護人員辛勞，藉由這次機會付出一點小心力，為醫護人員加油打氣。

北榮員山分院表示，全體醫護是感謝金和鹹粥店李老闆、陳仕倫先生及林老闆的愛心支持，希望疫情儘速到終點，愛與關懷無終點。

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