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善心人捐新冠肺炎防疫愛心包　助長照長者對抗疫情足安心

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▲▼立委陳歐珀服務處執行長陳俊宇臉（上圖左1）代為轉交善心人士所捐贈的防疫物資包。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼立委陳歐珀服務處執行長陳俊宇臉（上圖左1）代為轉交善心人士所捐贈的防疫物資包。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

居住在長照機構的長者們因年紀較大，抵抗力較弱且多數還有慢性病纏身，面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，若是再面臨抗疫物資短缺的窘境，對於長者們的健康都是一大威脅。立委陳歐珀11日代轉社會愛心人士們集資購買愛心防疫物資，送給「聖嘉民老人長期照顧中心」作為防疫愛心包，長輩們是直呼「安心不少！」。

▲▼立委陳歐珀服務處執行長陳俊宇臉（上圖左1）代為轉交善心人士所捐贈的防疫物資包。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

立委陳歐珀表示，為助長照長者對抗疫情，他邀請社會愛心人士集資購買愛心防疫物資送給「聖嘉民老人長期照顧中心」作為防疫愛心包，11日由服務處執行長陳俊宇代為轉交善心人士所捐贈的防疫物資包括耳溫槍、檢診手套、乾洗手液、殺菌液、肥皂、擦手紙等。

陳俊宇指出，這次陳歐珀及善心人士的防疫物資捐贈，除了捐贈聖嘉民老人長照中心，也同步捐贈給阿寶基金會及宜蘭縣自閉症協會等單位，鑑於這些單位對抗疫物資需求量大，且供給量不足，呼籲各界能重視老人及孩童抗疫的需求外，也籲請民眾不要囤積，將多餘的抗疫物資提供給需要的單位。

聖嘉民老人長照中心院長黃龍冠表示，自從新冠病毒肆虐至今，與防疫相關的用品如耳溫槍、乾洗手液等日常使用的照護用品都短缺不敷使用，非常感謝善心人士及陳歐珀在這個時刻看到長輩們的需要，機構會善用這批珍貴的物資，也期望這波疫情儘快獲得控制，讓大家盡快回歸到健康平安的生活。

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