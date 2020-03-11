宜蘭縣規劃分區辦公　中興文創園區第二辦公處所準備完成可容納463人

▲宜蘭縣長林姿妙現勘宜縣府第二第二辦公處所。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

不能全中鏢！因應新冠肺炎疫情延，宜蘭縣政府規劃階段性分區辦公措施，並完成整備中興文創園區作為第二辦公處所，透過分散感染風險，確保防疫期間縣府各單位能維持公務正常運作。

鑑於新冠肺炎疫情趨於嚴峻，宜蘭縣長林姿妙日前指示人事處、秘書處及計畫處等相關單位，以分散感染隔離風險為原則，審慎考慮將接觸洽公民眾的公務人力集中處所辦公，並規劃就縣府公務人力與現地空間進行分群分區的重配置工作，同時不排除須有備援人力進駐第二辦公處所的應變措施，確保疫情期間縣府核心業務都能維持運作。

宜蘭計畫處指出，五結鄉中興文創園區經各項整備作業，已具備第二辦公處所需要的基礎設施及核心資訊應用。園區有足夠的辦公空間，且可結合園區智慧社區示範應用計畫之備援機房及園區骨幹光纖網路，透過聯禾有線1Gbps光纖網路及中華電信100M/40M bps VPN網路連接縣府主機房，可立即提供員工進駐使用，並已完成基礎網路通訊架設。

第二辦公處所位於中興文創園區6號、11號及15 號等三棟建築物內，必要時可容納463位同仁進駐，縣府並已規劃隔離同仁居家辦公方案及相關配套設施。

縣長林姿妙表示，由於新冠肺炎疫情在全球擴散恐日益嚴重，若接獲中央疫情指揮中心指令啟動分區辦公時，屆時民眾出入縣府或是第二辦公處所，請務必配戴口罩並量測體溫，避免交互感染。

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