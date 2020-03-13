提早3個月　屏東枋寮兄妹種出美味「紅龍」芒果上市囉！

▲屏東縣枋寮鄉農友林仕維及林芝莉兄妹種出特殊口味的「紅龍」芒果 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

芒果品種很多，常見愛文、金煌、夏雪、土芒果，但屏東縣枋寮鄉農友林仕維及林芝莉兄妹卻種出特殊口味的「紅龍」芒果，原產期是6月份，意外在枋寮卻是3月份開始結果，比一般提早3個多月，且口味略帶微酸色澤鮮美，不輸愛文芒果。

林仕維說，紅龍芒果在中部種比較多，由於屏東愛文芒果價格很穩定，種紅龍芒果的比較少；家裡原本種植荔枝及蓮霧，也有部份愛文芒果，他們兄妹想嘗試新的品種，林芝莉上網查了一些芒果資料，發現紅龍芒果和愛文很像，有香甜口味，買了幾棵回來試種成功，決定將蓮霧樹砍除，5分多地全種「紅龍」。

原文獻「紅龍」產期是6月份，但枋寮卻是8月就開花，1月份就結小果，3月份開始有收成，足足提早3個月，但口味及甜度都不遜色，市場還很搶手，拍賣價有200多元。

林仕維說，可能是屏東氣候及土壤環境的不同，造成提早收成的結果，在「物以稀為貴」及「超前進度」下，造成市場轟動，讓價格很美麗。兄妹兩人目前在母親指導下，除芒果外還有蓮霧及香蕉等，原在冷凍工廠上班的28歲林仕維，認為農業工作很迷人，至少比上班收入高，所以在農業經營上顯得特別用心。

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