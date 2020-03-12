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伸手撥弄+水下戲逐綠蠵龜…小琉球浮潛客「一上岸就被逮」！函送屏檢偵辦

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▲▼琉球再傳遊客戲海龜，海巡呼籲愛護守三不。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲琉球遊客戲弄海龜。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所於12日中午12時許接獲當地民眾報案，表示在小琉球美人洞附近海域發現浮潛遊客疑似騷擾海龜，海巡人員立即動員、全力追查，後於案發週遭沙灘發現正準備離開之嫌疑人，經完成偵訊後，全案依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

一名民眾12日中午到小琉球安檢所報案，表示他在美人洞附近海域浮潛拍攝海底生態時，拍到了一名男性浮潛遊客出手撥弄、騷擾海龜，甚至還出現追逐戲弄之舉，同時出示影片佐證，希望能夠找出影片中的人。

小琉球安檢所受理報案後，立即前往事發附近沙灘比對追查，最後在案發沙灘發現疑似影片中騷擾海龜之民眾，隨即將其帶回實施筆錄訊問，並協請國立屏東科技大學野生動物保育服務中心，判定影片中之海龜品種確認為保育類綠蠵龜。經偵訊後，全案依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

海巡署指出，小琉球地區因海洋資源豐富，加上近幾年保育有成，已是台灣著名保育類海龜棲息地，當地居民更是把海龜視為重要海中瑰寶，因此呼籲前來遊玩的民眾，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金；民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護臺灣珍貴的海洋野生動物。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼該名浮潛客一上岸後立即遭海巡人員帶回偵訊。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼琉球再傳遊客戲海龜，海巡呼籲愛護守三不。（圖／記者陳崑福翻攝）

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