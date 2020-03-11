電信公司語音指「電話逾期未繳」　警及時拆穿騙局

▲屏東縣東港警分局南州分駐所員警及時阻止張姓鄉民被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南州鄉張姓鄉民，接獲佯稱中華電信公司語音電話，指電話費用逾期未繳，將即刻停話，並要求按照語音指示操作，如不依指示處理，下期電話費將加倍計算，他心生害怕，向在台南市兒子求助，其子向台南警方報案，轉轄區的東港警方，警方拆穿是詐騙手法，成功阻止他被騙。

東港警分局南州分駐所警員羅敬文、鄭瑞獻二員，於日前執勤時接獲台南市政府警察局轉報所轄民眾疑似接到詐騙電話案，兩員立即前往了解。

警方表示，70歲獨居張姓鄉民，日前接獲自稱中華電信的語音電話，告知因電話費用逾期未繳，將即刻停話，並要求按照語音指示操作，如不依指示處理，下期電話費將加倍計算，讓他不知如何是好，求助居住台南市的兒子。

由於其子一時也無法返回屏東協助父親，因而向台南市警方報案請求協助，南州所員警接獲台南市警局轉報後，立即前往該張老先生住家，惟並未發現該老先生，經告知鄰居請張老先生返家後前往南州分駐所，正當員警返回駐地後，張老先生也隨後到達分駐所，經員警詳細瞭解後得知係詐騙集團慣用手法，當下他還半信半疑，後經警方耐心宣導目前國內假冒中華電信詐騙手法排名第二，中華電信並不會要求用戶跟著語音操作，他才恍然大悟相信真的遇到詐騙集團，非常感謝員警的幫助。



東港警分局長劉清俊表示，鑑於近來詐騙案件層出不窮，手法多變，將要求所屬員警於執行家戶訪查時，對警勤區內的民眾進行家戶165反詐騙宣導，發放警察局製發的反詐騙宣傳單，宣導詐騙集團的詐騙手法及預防詐騙的因應之道，減少被害機會。

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