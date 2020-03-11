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台北嬤搭車迷路300多公里…竟一路到屏東佳冬　嬤：我也不知道

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▲台北阿嬤搭乘迷途屏東縣佳冬鄉，警方協助找到家人帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台北阿嬤搭乘迷途屏東縣佳冬鄉，警方協助找到家人帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一髮鬢斑白的阿嬤日前夜間，在屏東縣佳冬鄉人來人往的素食店前，引起民眾的注意，由於她沒有目的徘徊，民眾趕緊向派出所報案，警方了解發現，阿嬤從台北搭車到佳冬，路途超過300公里，警方趕緊聯繫阿嬤家人，最後祖孫相見歡，孫子緊抱緊阿嬤，感謝警方的大力相助。

石光派出所警員陳業雄、沈昱愷日前接獲民眾報案，指佳冬鄉知名的速食店前，有一位高齡阿嬤需要幫助，兩員到場，詢問她從哪裡來，她回答，「早上8點就搭車出門，坐上客運不知怎麼地就到了屏東佳冬鄉」，兩員一聽，嚇了一大跳，原來她從台北搭車到300多公里遠的佳冬鄉；更神奇地是「中途如何轉車，阿嬤本人也無法解釋清楚」。

兩員考量她的精神體力，立即將她接回派出所休息，供應便當及涼水補充體力，並利用警政系統查詢身分並聯繫親屬，阿嬤的孫子接聽消息剎那，也感到不可思議，趕忙南下將人帶回，更感激警方的協助。

枋寮分局長黃國源肯定陳業雄、沈昱愷兩人積極為民服務精神，也提醒民眾多關心家中長輩身心狀態，以免因忙碌忽視親人而造成遺憾，提醒民眾遇到困難可向警方求助，警方會秉持「熱心與愛心」與「為民服務第一」的精神，提供最高效率、最便民的服務。

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