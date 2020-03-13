日本唐鳳狂粉大讚台灣防疫！　盤點官員「全都醫學專業」：這時代最傑出的人

▲日本不少網友愛台灣的唐鳳，驚喜發現許多官員也是醫學專業背景。（圖／翻攝自推特「めいほう」）
記者張靖榕／綜合報導
台灣對新冠肺炎疫情的應變能力獲得國內外稱許，日本網友和部分媒體日前也因「口罩地圖」而對數位政委唐鳳印象深刻。日本網友近日對台灣官員的背景做了一番研究後，驚喜大讚，原來副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁、準副總統賴清德等人都有醫生背景，且疫情記者會上各官員也都來頭不小，大讚傳染病學專家專業主導防疫。
日本網友美穗（めいほう）9日發布推文，附上台灣中央流行疫情指揮中心記者會的照片，並細數5位坐鎮官員的身分，5人都是醫生背景，莊人祥、張上淳、羅一鈞都是傳染病學專家，周志浩則是公眾衛生、生物醫學專家。
美穗表示，自己也是IQ180的數位政委唐鳳的忠實粉絲，但她認為衛生部長、防疫指揮官陳時中等人屢屢召開記者會做出迅速反應，極有效率，「每個負責的人都是這個時代最傑出的人，而且幾乎都是傳染病專家。」
美穗接著指出，副總統陳建仁也是流行病學、傳染病學權威，SARS期間還是時任衛生部長，行政院副院長陳其邁和準副總統賴清德也都是醫學專業，可能正是因為大量的專業人員在體制內，才得以讓發布措施的速度如此之快又準確。
該篇推文累積了1.14萬個讚，5700多則轉發，許多日本網友紛紛留言，「安倍看看人家啦」、「安倍請多學習」、「SARS的教訓一定還歷歷在目」、「一個台灣朋友告訴我，大學開學後都已經進行體溫測量，機場的熱像儀也都派上用場了，聽到這裡時，我覺得日本只會照稿念的官員們真的太可悲了。」
確かに台湾のIQ180のIT大臣はすごいだけど（自分も大ファン）、でも台湾の感染症対策センターで毎日記者会見を開き、迅速に対応、対策、情報公開をしっかり打っていく厚生大臣を始めとした各担当が今回の一番の功労者だと思う。それにほぼ感染症専門家。 pic.twitter.com/CLGKGu2niF— めいほう (@guidemeihou) March 9, 2020