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日本唐鳳狂粉大讚台灣防疫！　盤點官員「全都醫學專業」：這時代最傑出的人

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▲▼日本唐鳳狂粉大讚台灣防疫！　盤點官員「全都醫學專業」：這時代最傑出的人。（圖／翻攝自推特「めいほう」）

▲日本不少網友愛台灣的唐鳳，驚喜發現許多官員也是醫學專業背景。（圖／翻攝自推特「めいほう」）

記者張靖榕／綜合報導

台灣對新冠肺炎疫情的應變能力獲得國內外稱許，日本網友和部分媒體日前也因「口罩地圖」而對數位政委唐鳳印象深刻。日本網友近日對台灣官員的背景做了一番研究後，驚喜大讚，原來副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁、準副總統賴清德等人都有醫生背景，且疫情記者會上各官員也都來頭不小，大讚傳染病學專家專業主導防疫。

日本網友美穗（めいほう）9日發布推文，附上台灣中央流行疫情指揮中心記者會的照片，並細數5位坐鎮官員的身分，5人都是醫生背景，莊人祥、張上淳、羅一鈞都是傳染病學專家，周志浩則是公眾衛生、生物醫學專家。

請繼續往下閱讀...

美穗表示，自己也是IQ180的數位政委唐鳳的忠實粉絲，但她認為衛生部長、防疫指揮官陳時中等人屢屢召開記者會做出迅速反應，極有效率，「每個負責的人都是這個時代最傑出的人，而且幾乎都是傳染病專家。」

美穗接著指出，副總統陳建仁也是流行病學、傳染病學權威，SARS期間還是時任衛生部長，行政院副院長陳其邁和準副總統賴清德也都是醫學專業，可能正是因為大量的專業人員在體制內，才得以讓發布措施的速度如此之快又準確。

該篇推文累積了1.14萬個讚，5700多則轉發，許多日本網友紛紛留言，「安倍看看人家啦」、「安倍請多學習」、「SARS的教訓一定還歷歷在目」、「一個台灣朋友告訴我，大學開學後都已經進行體溫測量，機場的熱像儀也都派上用場了，聽到這裡時，我覺得日本只會照稿念的官員們真的太可悲了。」

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