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鍾南山推斷「全球疫情結束時間點」…淋浴器或能傳播病毒！

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓,口罩。（圖／路透）

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸工程院院士鍾南山日前通過視訊會議，向歐洲呼吸學會介紹中國新冠肺炎防疫情況。鍾南山表示，從香港康美樓出現2宗確診病例和日本鑽石公主號上多名乘客感染，估計可能是淋浴器或排氣管洩漏傳播病毒所致。此外，他周四（12日）表示，6月份结束疫情是可以期待的，但有前提条件。

鍾南山12日下午出席廣州市政府記者會時指出，目前大陸主要問題是防止境外輸入，「境外輸入病例大多為無病症患者，應要接受入境14日隔離及進行核酸檢測。」他表示，相比常規人工進行咽拭子採樣，使用機器人採樣可以保護採樣人員，採樣更具規範性。

鍾南山又指，一般情況下，在溫度較高的夏天，新冠病毒是不太活躍的，故疫情可望在6月份結束，但還是要取決於各國的重視程度。他續指，國外目前致死率約3.2%，接近疫情初發時武漢的數據；而2個月內研發出特效藥或找到特殊辦法是不太可能的。

▲▼武漢肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎傳染性超強。（圖／路透社）

他同時回應，在有康復患者出院再度感染的問題上，從病原學角度來看，治愈的病人已有抗體，對新冠病毒有很強的殺滅作用，所以重複感染機會很少，且未出現他們的家屬被感染的情況，除非有極個別未痊愈，可能會再感染。

另外，鍾南山及其研究團隊將在周一（9日）至下月30日期間推出新冠肺炎線上課程，免費向社會各界介紹疫情情況、預防和經驗等知識，課程內容將分為6大範圍，全面講解疫情的各種知識。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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