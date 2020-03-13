疫情緊繃！東南旅行社花蓮踩線　以行動支持國內旅遊

▲東南旅行社一行34人到訪花蓮踩線，以實際行動支持國內旅遊。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

東南旅行社總經理李清松率公司一級主管共34人，12日起一連2日到訪花蓮踩線，以實際行動支持國內旅遊，並包裝行程行銷花蓮。在二天一夜的行程中，將造訪花蓮近期最夯的打卡熱點台泥DAKA園區、太魯閣九曲洞、台肥海洋深層水園區、東大門夜市、四八高地戰備坑道、台開心農場、玩味蕃樂園等，以實際行動支持花蓮。

李清松總經理表示，最多百岳的後山、港邊的洄瀾聲、綠油油的西瓜田、金黃色的稻米田，這片帶給無數人回憶的土地，美麗存在每個人的心中；花蓮一直為觀光產業帶來溫暖，在全力防疫的此時，我們再次到訪花蓮欣賞美景，盼重建遊客信心，再次選擇花蓮為旅遊目的地，以「青年壯遊助洄瀾，一人一宿住花蓮」作為口號，配合政府政策，共同振興花蓮觀光產業。

花蓮縣政府觀光處副處長張志翔代表花蓮縣觀光產業界，感謝東南旅行社以實際行動愛台灣，支持花蓮。花蓮依舊美麗，也未受到新冠肺炎的肆虐，在防疫單位及縣府努力下，目前仍是零確診，適合全國好朋友一起來大口深呼吸。

張志翔說，這次東南旅行社就是來見證和體驗花蓮旅遊的安全與品質，期待有更多的業者帶團來造訪體驗，感受花蓮獨特的自然風光和親切和善的民風。期望後續會有更多合作方案推出，並且也將爭取中央補助擴大辦理企業獎助旅遊行程，振興花蓮觀光，也歡迎全國好友到花蓮觀光旅遊，用觀光點亮花蓮。

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