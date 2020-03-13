英國疫情進入「延緩」階段　首席科學官：恐有上萬人受感染

▲英國召開緊急會議，宣布疫情下一步行動。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

截至目前為止英國新冠肺炎確診人數596人，10人死亡，首相強生（Boris Johnson）召開緊急應變小組（cobra）會議，宣布英國已經從「控制」進入「延緩」的階段，必須延緩疫情高峰期發生的時間。英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）推估，英國真正的受到感染的人數「很可能在5000至1萬」。

綜合外媒報導，英國政府宣布新的措施計畫，無論之前是否有接觸過疫情重災國家，或是確診染者接觸過的人，「只要有出現咳嗽或是發燒症狀的人，不必等待確診，必須在家進行一星期的自我隔離」，如果有疑似症狀，也不用打電話到國家醫療保健服務（NHS），可以自行上網尋找相關訊息，或是接受網路診斷。

▲強生表示，若疑似感染者不必等待確診通知，必須在家中進行一週自我隔離。（圖／達志影像／美聯社）

儘管愛爾蘭已經宣布學校停課，但英國依然堅持「正常上課」，若停課小孩將待在家中受祖父母的照顧，可能使他們處於危險之中。為了控制疫情，許多國家紛紛取消大型集會活動，但強生表示，「目前還在考慮當中，因為時機不對。」

強生表示，此次的疫情是一場「長久戰」，疫情還會持續蔓延，「會有更多的家庭會受到影響」，未來可能會有「一人生病，全家隔離」的措施，將來也考慮讓年長者遠離其他人。首席醫療官克里斯·惠蒂教授（Chris Whitty）對此表示，「目前還不會進入到這個階段，待時機成熟時才會實施。」