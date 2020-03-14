好市多撤桌防疫「醬料區卻破功」奧客瞎爆　網加碼沒水準一幕：直接坐地吃

▲好市多會員疑似在醬料區直接開吃！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

儘管台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情控制得當，但就怕群聚感染爆發，美式賣場好市多連夜撤下熟食區用餐桌。豈料，業者防疫升級的暖舉，反讓奧客再度現行，竟直接在醬料區用餐。有網友也直呼，「台中店的都席地而坐！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》翻白眼表示，「好市多撤掉桌椅後，今天發現會員會在醬料區用餐，似乎不太適合吧…」畢竟正值非常時期，也攸關衛生問題，台灣最美麗的風景再次讓人狂搖頭。

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照片可見，芥末醬、酸甜黃瓜、番茄醬專區，提供給客人暫放的平台，竟出現飲料杯與空紙盤，讓原PO相當不滿，決定PO網抱怨。文章上線後，有人認為，眼見不一定為憑，「而且這是吃完不收直接丟著嗎」、「不排除有低血糖的可能性吧」。

▲網友狂噓！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

不過大多網友幾乎狂鞭，「有這麼餓嗎？不然去廁所吃好了」、「真沒水準」、「那就叫好市多外帶裝好，限定只能外帶，規定不準店內用餐」、「去停車場吃啦」、「台灣就是有這種水準的人在，這樣我們要怎麼取笑中國人啦？」、「醬料區最好不要哪兒吃這樣很不衛生！應該好市多公告不宜醬料區吃東西！疫情期間互相尊重！」、「說要避免群聚感染，現在大家站著一樣現場吃，有比較好嗎？」、「醬料區也順便撤掉好了，一人一個包醬料」、「台中店的都席地而坐！」

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