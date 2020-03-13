好市多「大雞腿vs烤全雞」難抉擇：便宜但雞胸會柴　內行揭0浪費隱藏吃法

▲好市多烤雞是長年不敗的商品 。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）各種大份量生鮮、用品受到許多消費者喜愛，熟食甜點更是一大亮點。有網友日前就發文討論起賣場的「烤雞」，分析烤雞腿和烤全雞的優缺點，好奇大家通常都如何選擇。此外，留言中還釣出內行人分享隱藏吃法。

有鄉民日前在PTT八卦版發文，他表示好市多的烤物是長期熱賣商品，其中一整隻烤全雞售價大約為189元，8支烤雞腿售價是289元，相較之下貴了一些。不過他又認為，烤雞腿的優點是回家可以分裝，分散到好幾天吃，但烤全雞可能就要在1、2天內解決，且雞胸有時吃起來真的柴柴的，令他難以抉擇。

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留言可見，雞腿和全雞各有擁護者，「全雞，雞腿太膩了」、「雞胸肉才是美味好嗎」、「烤全雞吃1/4隻就超膩」、「雞腿比較穩定」、「雞腿！好滑好嫩」、「雞腿真的油」、「我選烤雞，我都分三份來吃」。

▲好市多內販售不少好物。（圖／記者蕭筠攝）

不過，還有懂吃的內行人分享烤全雞的隱藏吃法，除了可以把容易柴的雞胸肉刮成雞絲放進沙拉內一起享用，還可以切成薄片沾醬，味道也很不賴。而不能吃下肚的雞骨架更是能夠再次利用，下鍋熬成濃郁的雞湯。

此外，美食YouTuber千千日前才針對大潤發、家樂福、21世紀風味館及好市多的烤全雞做評比，只見她一如往常地獨自完食4隻烤雞，讓粉絲們流口水讚嘆「有夠過癮」、「最喜歡千千的一點就是不管東西好不好吃都會吃完」、「看得好餓」。

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