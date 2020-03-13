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好市多冷凍炸雞「一天3人狂推」大好評！網看呆洗版文：還以為是幻覺

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多炸雞獲網友超好評，一天就有3個人大推。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站10日曾報導《好市多開賣炸雞！網曝「吃完心得」和麥當勞一樣　5腿5排售價出爐》，當時有網友在臉書好市多社團推薦一款「紅龍冷凍香脆炸雞」，一吃就驚艷直呼「超好吃，完全不輸麥當當。」沒想到12日當天，一次就有3個人在社團大推這項產品，受歡迎的程度引發熱論，讓其他人也燃起好奇心想嚐鮮。

「紅龍冷凍香脆炸雞」一包約1.5公斤，內含5個雞腿棒、5個雞腿排，售價是389元。多名網友都在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發出推薦文，光是12日就有3人直呼好吃，「這個超好吃～完全不輸麥當當」、「昨天下午買的，晚上馬上氣炸，好吃，真的就像麥*雞一樣好吃」、「真的完全不輸給麥X當～用氣炸鍋炸出來沒有什麼油膩感，也不影響脆度。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼網友紛紛大推冷凍炸雞。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到這麼多人好評認證，讓其他網友也直流口水，「好多這個分享喔XD」、「還好確認是不同人說的，我都以為我有幻覺，怎麼中午看到晚上又看到」、「當存貨，不時之需就炸他一隻，放烤箱放氣炸很方便」、「天喔，我被燒到了」、「你各位員工阿，鼻要想騙我的小朋友」、「這好像真的可以」、「好像可以欸！買起來。」

不過也有人認為，實在太多人在差不多的時間推薦，內文也神似，「業配文？又要搶購了嗎」、「這價格跟外面炸好的比，其實差不多」、「沒下手買，因為小雞塊三公斤也399元左右，這個才1.5公斤」、「價格不親民，不如買外面現炸的」、「一塊38.9，麥當勞炸好裝好只多幾塊錢……CP值超低，供應廠商同一間」、「拿坡里的炸雞最高。」

據悉，這項冷凍炸雞是由碁富食品底下的「紅龍系列」出品，該公司出產的「紅龍炸雞塊」先前還曾出現過半小時內整櫃被掃空的盛況，商品廣受喜愛的原因除了價錢實惠之外，另一點則是搭配上賣場定期的價格促銷，成為好市多長年熱銷夯品之一。

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