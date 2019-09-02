最珍貴的1%留給寶貝！讓敏弱兒媽咪大讚的天然低致敏有機棉夢幻尿布誕生 。

▲新生兒需要父母全天候悉心照料，穿的、用的都要精心挑選。（圖／資料照，以下同）

消費中心／綜合報導



媽媽圈近期火熱討論的話題是什麼？原來紙尿褲界又有一個夢幻逸品誕生！為體貼爸媽們寵愛寶貝的珍貴心意，幫寶適針對敏感肌寶寶推出高端尿布界夢幻逸品「PURE 1%有機棉尿布」，不僅採用獲國際認證、低致敏的高品質天然有機棉成分，並以獨家Hydri有機棉淨化技術製作出超講究又親膚的敏感肌專屬尿布，以1%的極優品質滿足媽咪們99%挑剔度守護寶貝，給寶寶嬌嫩屁屁最專業的呵護！成為育兒之路最給力的好幫手！





▲外在環境汙染嚴重，對小寶寶健康造成威脅，台灣過敏兒就佔3成比例。

精選全球稀有1%有機棉的夢幻尿布，觸感超級棉柔又對肌膚低致敏！真的用過就回不去了~



外在環境汙染嚴重，無形中對剛出生的小寶寶們造成健康方面的威脅，許多新生兒一出生就有潛在的過敏困擾，據統計，台灣過敏兒占3成，尤其以都會區比例最高，不只是過敏體質寶寶需悉心照料，許多媽咪們愛子心切，小心翼翼挑選優質商品，降低過敏原被觸發的可能性。

剛來到這世界上的小寶寶，如果使用吸收力、透氣度不佳、材質差的尿布，很容易造成寶貝紅屁屁，不只寶寶心中苦、哇哇哭聲也讓爸媽聽了好心疼，尤其敏感肌的小寶寶，過去爸媽會謹慎選購材質柔軟、透氣、瞬吸不外漏且包覆力佳能貼合寶貝屁屁的尿布，現在幫寶適為爸媽，再推出天然、有機材質的新選擇，除了兼顧基本吸收乾爽需求，還給寶貝天然親膚的高品質透氣性和柔軟度，為寶貝多添加一分專業的寵愛呵護。

▲幫寶適「PURE 1%有機棉尿布」是低致敏尿布，重新定義市場對寶寶肌膚呵護的新標準

把最珍貴的1%留給寶寶！獲USDA等國際3大權威有機認證+ 美國第三方實驗室低敏驗證

市售有機棉商品不少，價格也不便宜，愛子心切的爸媽們可曾注意過「有機棉也有分等級」？幫寶適「PURE 1%有機棉尿布」是低致敏尿布，選用獲得美國USDA有機認證等國際3大權威認證、全球嚴選1%的高品質Hydri有機棉製作，給寶貝最珍貴的1%寵愛。

Hydri有機棉是由美國百年棉廠獨家研發的棉花淨化技術，讓植物纖維保有良好的柔軟度和透氣性，並經過專業實驗室的專家檢驗，不含化學合成農藥的低致敏材質，符合美國、歐盟及日本醫療級標準，全球產量僅佔1%，並經由美國第三方實驗室通過低敏認證，由120位皮膚敏感者測試確認無過敏症狀，因此獲皮膚科專家認可的低敏親膚性，真正呵護寶寶嬌嫩的肌膚。

▲幫寶適「PURE 1%有機棉尿布」成為新生兒見面禮大熱門。

高品質的「PURE 1%有機棉尿布」滿足媽媽挑剔的心！已成為新生兒見面禮大熱門

除了取得全球嚴選1%的高品質有機棉之外，幫寶適「PURE 1%有機棉尿布」將尿布生產的重責大任，交由50多年嬰兒用品研究、亞洲歷史最悠久的日本紙尿褲生產工廠製造，透過先進的日本工藝，經過1,200小時打磨細節、3,600次反覆測試，才終於製作出最高標準的頂級尿布。而Pure拉拉褲維持幫寶適特有S曲線彈力柔軟腰圍、根據好動寶寶人體工學設計貼合腰腿，減少紅印與側漏，內表層還有植物纖維天然超透氣，可維持12小時徹夜乾爽，並提供清晰尿濕顯示條，幫助新手媽媽快速辨識寶貝更換尿布的時機。

因此不少體驗過的人氣網紅媽咪試用過都表示，比起過去讓寶貝使用過的一般有機棉產品，幫寶適「PURE 1%有機棉尿布」的親膚效果更佳，可預防尿布疹及紅屁屁，真正寵愛寶貝敏感柔嫩的肌膚。眾多優質評價及經驗分享，一上市立刻在媽媽社團引發熱烈討論， 網友也紛紛留言「盒子看起來好有質感！想收到當禮物」「一直都是使用幫寶適的尿布,這質感非常適合贈送親朋好友」「包裝很漂亮～低敏感覺好健康!! 」「新包裝也好美！連拉拉褲也有有機棉耶～趕快叫老公訂購！！！」。加上高品質的「PURE 1%有機棉尿布」售價也貼近一般人準備新生兒見面禮的預算，因此悄悄成為近期新手媽咪們最期待的實用寶寶禮。

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