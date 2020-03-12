好市多限定熟食吃一口崩潰！他用「嬰兒便便」總結：都說不是業配文

▲好市多熟食部推新品雞肉派。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者葉國吏／綜合報導

美式賣場好市多(COSTCO)熟食是消費者選購項目之一，近期熟食部推出新品「雞肉派」引起討論，因為味道評價兩極，有網友看到評價去購買嘗鮮，沒想到不如想像，發文說超難吃，懷疑那些說雞肉派好吃的都是業配文，再度引起討論。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文：這是我買的，這雞肉派超難吃。指出雞肉派派皮是甜的、雞肉是罐頭雞肉，醬很鹹，「給三個人吃都吃一口不吃」、「不想浪費食物，我憑意志力吃完」。

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▲▼好市多雞肉派討論。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

此文一出引起討論，有人留言說「各有所好吧！有需要把一個食物説成這樣嗎？美式食品本來都偏重口味呀！不必要吧⋯⋯」、「覺得很好吃！！再配碎洋蔥解膩...每人口味不同」。

也有人說「覺得好吃啊！只是比較容易膩～」、「我跟我老公買一個吃完一口後⋯差點去買第二個」、「你難吃不見得所有人都難吃，什麼救一個是一個，真的自以為是英雄笑死....全部都是個人感官、個人意見、個人想法。」

對於其他人的意見，PO文網友則用嬰兒便便來舉例為什麼難吃，直言「我是反雞肉派的那個正義魔人，這是我買過最難吃的好市多熟食」，這則PO文已經將近1000則留言討論。