變裝大盜春節行竊朴子市區　縣議員服務處也不放過

▲ 變裝大盜破壞民宅連續竊盜，甚至偷進當地議員服務處（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



黃姓慣竊春節期間以破壞鐵窗等方式，侵入嘉義縣議員黃嫈珺服務處及朴子市區某茶行，日前落網。因黃嫌行跡遍及嘉義、彰化及臺南等地，警方經多日調查，鎖定其作案車號以車追人，本（3）月10日趁嫌犯在彰化地區作案完後將黃嫌緝拿歸案，後經出示相關影像及查證資料，黃嫌承認犯案。

朴子市區春節期間￼傳出竊嫌連續竊盜民宅，經警方調查，鎖定黃姓犯嫌但他行蹤飄忽，不僅事先勘查作案地點，作案手法熟練且十分狡猾。朴子警分局調閱近百支路口、民間監視器清查，並由警政署資料庫大數據分析，過濾鄰近縣市慣竊及出獄人口，發現黃姓竊嫌手法及作案習性相符，查知黃嫌騎乘友人機車作案，即以車追人跟監埋伏。

黃嫌作案前先騎機車尋找下手住戶及其地理環境，並藏匿於校園內等候作案時機，凌晨趁民眾熟睡之際，再著手行竊，行竊時變裝遮掩面貌，作案後更換衣服混淆視聽。

警方跟監月餘發現嫌犯本月9日將車輛停放於彰化縣秀水地區，朴子分局長即派遣偵查隊及朴子所同仁，前往彰化埋伏查緝。經徹夜守候發現黃嫌身影，當場查獲黃嫌甫作案所得現金3萬餘元及犯罪工具1批。派遣偵查隊、朴子派出所警力共26名，兵分四路至彰化縣、臺南市、嘉義縣布袋鎮、東石鄉等處分別執行搜索，並約談相關人等到案說明，黃嫌知道警方蒐證完備，已無狡辯空間，坦承犯下朴子市區及彰化秀水地區連續竊盜案。

►對抗病毒靠這瓶