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專剪住家門窗行竊　台南油壓剪變裝大盜落網！　

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▲台南市警三分局查獲油壓剪變裝大盜，起獲作案工具贓證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局查獲油壓剪變裝大盜，起獲作案工具贓證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每個人對於家中門窗防盜程度要求不一，但其材質及牢固程度關係住家安全，53歲黃姓男子，看準一些住家門窗老舊或簡陋，11月以來在台南市多區，以油壓剪破壞門窗侵入行竊，市警三分局於11月28日凌晨在新營區循線將黃嫌緝獲，在其身上起獲作案工具、各式變裝帽子及服飾等贓證物一批。

▲台南市警三分局查獲油壓剪變裝大盜，起獲作案工具贓證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，黃嫌至民眾住家，先以油壓剪破壞鋁門窗後侵入行竊，並會變裝避人耳目，黃嫌行蹤詭譎，除了事先勘查作案地點以外，更善用死角、設定斷點，手法熟練且十分狡猾，讓各地警方頭痛不已，本案並於各臉書粉絲專頁也引起民眾討論，頗受社會矚目。

▲台南市警三分局查獲油壓剪變裝大盜，起獲作案工具贓證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局於受理民眾報案後，即展開調查，發現黃嫌行蹤範圍遍布台南市多區，除戴各式漁夫帽、口罩遮掩面容外，常換衣服混淆視聽，增加警方偵辦案件難度。

▲台南市警三分局查獲油壓剪變裝大盜，起獲作案工具贓證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局成立局專案小組並擴大調查，於比對數百台車輛後，終鎖定嫌行蹤軌跡及車牌號碼，為避免再有其他民眾受害，三分局於28日凌晨3時58分在台南市新營區將黃嫌緝拿歸案，並於其身上扣押作案工具（銅切刀、切鐵管工具、手電筒、魚鉤等物）、各頂變裝帽子及服飾等物。

▲台南市警三分局查獲油壓剪變裝大盜，起獲作案工具贓證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方初步調查，黃嫌所行竊地點，因遍布台南市多區，警方將逐一清查，聯繫被害人製作筆錄，擴大偵辦中；三分局呼籲民眾，自宅後方防火巷之門窗，如已老舊或設備簡陋，務必上鎖並加裝防盜監視措施，以降低失竊風險，避免有心人士心生歹念。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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