超市慣竊低頭騎腳踏車　光頭上「一道疤」巡邏員警認出遭逮　　

▲▼ 王姓犯嫌涉及竊盜，因頭上明顯傷疤低頭騎車時被巡邏員警認出。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局朴子分局大鄉聯合所警員劉世傑、侯諺霖等2人，日前執行巡邏勤務於朴子市區，發現疑似日前犯下多起連鎖超市竊取物品案件48歲王姓犯嫌，由於王嫌多以腳踏車代步居無定所行蹤成謎，警方追查不易，巡邏員警因認出王嫌頭上的傷疤，也成為此次破案關鍵。

▲▼ 王姓犯嫌涉及竊盜，常低頭騎車。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方經過半個多月追查並加強勤教宣導，巡邏員警隨即辨識出竊嫌特徵，因此尾隨王嫌，而王嫌也因心虛看到巡邏車也馬上快速騎腳踏車駛離進入巷弄，員警洞悉其逃逸路線，迅速將男子攔下，經查證及比對男子身分卻認為該案竊嫌，竊嫌被逮還稱讚警方「好眼力」竟能一眼認出自己，王嫌當場承認多起犯行，並稱「以後不敢再犯了」，警方隨後依竊盜案將王嫌函送偵辦。

▲▼ 王姓犯嫌涉及多起超市竊盜。（圖／記者翁伊森翻攝）

遭竊門市店長表示，王嫌來店竊取多次得手，但員工忙於工作真的很難發現犯嫌行為，長期下來造成店內損失相當困擾，對於警方短時間能查獲嫌犯，讓治安恢復平靜，也讓自家員工安心工作，相當感謝，直稱朴子警方很棒。

警方表示，超市內監視器畫面明顯拍下禿頭王嫌因頭髮短，頭頂上方有一明顯傷疤，因此加強宣導線上巡邏員警注意犯嫌特徵，以至於才能在短時間記住犯案人、事、物特徵，也積極展現破案決心。