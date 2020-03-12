　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

姊妹工作室半價美齒「小心牙周病」　只有牙醫師能做！抓不怕1收押1交保

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲牙齒,美白,紅唇,口紅,彩妝,保養,糖果,棒棒糖,(圖／達志示意圖)

▲衞福部去年函示，牙齒美白貼片須牙醫師才能施作。(示意圖／達志)

記者劉昌松／台北報導

台北市1對藍姓姊妹，利用美容工作室為客人做牙齒美白貼片，衛生單位接獲檢舉認為，牙齒貼片，藍姓姊妹已涉嫌違反《醫師法》，沒想到她們仍不收山，繼續靠著口耳相傳做生意，台北地檢署11日將2人約談到案後，以2人涉嫌勾串、滅證之虞向法院聲押，法院12日傍晚裁定姐姐收押禁見，妹妹50萬元交保。

牙醫師鄧政雄解釋，牙齒美白貼片如同假牙，最好使用全磁材料，厚度約0.2到0.3公分，1片約1萬5千元到2萬元之間，但為免和其他真牙出現色差，大多建議最少連做6片。雖然很像坊間貼指甲的美容行為，但是黏著在真牙上的劑料工序講究，不像美甲片一拔就掉，如果和真牙間密合度不夠，容易堆積牙垢、細菌，引發牙周病或其他損害口腔的問題，所以衛福部在2019年函示，黏貼牙齒美白貼片涉及牙齒組織破壞或改變口腔生理機能，是專業牙醫師才能從事的醫療行為。

據了解，這對藍姓姊妹沒有任何醫療背景，卻至少在2019年就開始以美容工作室的名義，幫熟客做牙齒美白貼片服務，收費不到一般診所半價，遭衛生單位稽查後，仍不斷接受客人預約服務，檢察官因此在12日發動搜索約談這對姊妹，正持續追查她們取得的美白貼片貨源。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

知名生蠔小屋老闆竟以偷拍紓壓！火辣短裙妹點餐...慘被「喀擦」洩底

偷吃人夫不想賠元配40萬　小三把2間房抵押給哥哥躲債…多背2條罪

空姐控按摩害膝蓋半月板破裂　師傅喊冤「腫成那樣誰敢碰」原來1個月前…

ET快訊
快訊／才剛見川普吃晚餐…巴西總統發言人確診陽性　總統本人採檢
快訊／米歇爾成第2名NBA確診病例　爵士新冠肺炎檢疫出爐
快訊／確定了！泰國取消台灣等19國落地簽　明天正式生效
吳宗憲：我沒有口誤！說「憂鬱症不知足」拒道歉…直播槓上網路霸
總統我想回家！滯湖北140名學童拿護照　請願第三架包機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗女學生遭霸凌！3打1輪流甩巴掌　「打完還在笑」惡劣影片瘋傳

飆仔無所遁形！新北警科技執法　車牌辨識＋噪音同步偵測開罰

姊妹工作室半價美齒「小心牙周病」　只有牙醫師能做！抓不怕1收押1交保

影／不滿手機太大聲被要求「戴耳機」！女嗆我有刀　10警忠孝新生站緊急攔截

基隆男手殘臉書留言不實疫情　未經求證「散播社區確診」送辦

排隊買口罩！嘉義女看藥師超忙　竟趁機偷枇杷膏…悽慘下場曝光

改裝排氣管噪音擾人　桃警＋環保聯手取締！今年已抓87件

居家檢疫者四度外出趴趴走　桃園市府不忍了！開出「第一張百萬罰單」

舊情復燃！人夫週週約戰「6年151次」…小三嗆正宮：我是他的女人

撞擊畫面曝！轎車對決雲豹車遭諷「越級打怪」…女兒急PO行車紀錄器替爸喊冤

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

Sandy畢業典禮「叮嚀吳宗憲要低調」！　一上台看到頒獎人是他「眼神死」ＸＤ

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

佐藤健床咚狂吻傻白甜女友!!　下一步解扣子：妳今晚別想睡了

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

苗栗女學生遭霸凌！3打1輪流甩巴掌　「打完還在笑」惡劣影片瘋傳

飆仔無所遁形！新北警科技執法　車牌辨識＋噪音同步偵測開罰

姊妹工作室半價美齒「小心牙周病」　只有牙醫師能做！抓不怕1收押1交保

影／不滿手機太大聲被要求「戴耳機」！女嗆我有刀　10警忠孝新生站緊急攔截

基隆男手殘臉書留言不實疫情　未經求證「散播社區確診」送辦

排隊買口罩！嘉義女看藥師超忙　竟趁機偷枇杷膏…悽慘下場曝光

改裝排氣管噪音擾人　桃警＋環保聯手取締！今年已抓87件

居家檢疫者四度外出趴趴走　桃園市府不忍了！開出「第一張百萬罰單」

舊情復燃！人夫週週約戰「6年151次」…小三嗆正宮：我是他的女人

撞擊畫面曝！轎車對決雲豹車遭諷「越級打怪」…女兒急PO行車紀錄器替爸喊冤

NBA疫情持續擴大　巫師官方宣佈全隊自主隔離

NBA兩球星確診新冠肺炎　醫師分析：有些球員有壞習慣

疫情延燒！華航集團高階主管調度　虎航董事長張鴻鐘辭職

快訊／直接熔斷！美股道瓊開盤崩跌1700點　標普跌幅達7％

只有米歇爾被感染新冠肺炎　爵士其餘58人皆為陰性反應

慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜

快訊／才剛見川普吃晚餐…巴西總統發言人確診陽性　總統本人採檢中！

湯姆漢克斯、NBA兩球星確診　楊志良點出美國疫情惡化原因

苗栗女學生遭霸凌！3打1輪流甩巴掌　「打完還在笑」惡劣影片瘋傳

變裝大盜春節行竊朴子市區　縣議員服務處也不放過

社會熱門新聞

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

快訊／國二少女陳屍住家　警排除他殺

綠帽夫：我老婆被你騎1、20年！兄弟嗆「她也歡喜歡喜」

心臟病兒急送北榮！救護車車牌曝光

獨／首例拒檢疫落跑被上銬！廈門台商重罰百萬原因曝…

快訊／音樂太大聲被勸阻　女捷運站：你閉嘴...旅客驚逃

遭友人掏槍指頭！他拔魚刀殺死人下場曝

心臟病少年抵北榮　爸：我們全家感激

三重正妹警腰包繡「屁孩殺手」　網戀愛敲正面照

誆投資型保險保證獲利　賣7客戶44張保單涉詐欺

女騎士擦撞貨車！「腦漿四溢」爆頭慘死

影／婦人買口罩怒嗆撞藥師 網友全都錄

10年來忍受1萬人蹂躪…美艷輕熟女痛苦存下千萬

更多熱門

相關新聞

欣流吃了會自殘？過來人：真的！

欣流吃了會自殘？過來人：真的！

最近，小兒科常見的氣管保養用藥「欣流」，藉由粉專「美國小兒科醫師Peddy」的發文，提醒患者服用後可能產生行為情緒失控的副作用，引起許多家長議論紛紛：「到底真的假的？」所以我決定站出來，以親身經歷告訴大家：「我女兒就是吃了欣流後會變憤怒浩克，把自己搞到受傷流血的那一個！」

Dior推美白精華水，敏弱肌也安心用

Dior推美白精華水，敏弱肌也安心用

產險新推防癌健康險　初次罹癌「先獲一次理賠」

產險新推防癌健康險　初次罹癌「先獲一次理賠」

2020神級美白新品：Dior乾肌神水

2020神級美白新品：Dior乾肌神水

高薪仍徵不到人！　專家曝台醫療「現存2慘況」是隱憂

高薪仍徵不到人！　專家曝台醫療「現存2慘況」是隱憂

關鍵字：

牙齒貼片美白牙醫醫師法醫療工作室美容

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

獨／醫證實「劉真半癱」右腦中風

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

BBC英文提問　超神手譯員背景曝光

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

18台人拒檢真相　知情家屬還原

爵士戈貝爾確診前才狂摸麥克風

罹婦癌第三期！26歲女惡臭組織「流滿全身」…老公壞壞驚

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

Sandy畢業典禮「叮嚀吳宗憲要低調」！　一上台看到頒獎人是他「眼神死」ＸＤ

Sandy畢業典禮「叮嚀吳宗憲要低調」！　一上台看到頒獎人是他「眼神死」ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面