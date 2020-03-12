姊妹工作室半價美齒「小心牙周病」　只有牙醫師能做！抓不怕1收押1交保

▲衞福部去年函示，牙齒美白貼片須牙醫師才能施作。(示意圖／達志)

記者劉昌松／台北報導

台北市1對藍姓姊妹，利用美容工作室為客人做牙齒美白貼片，衛生單位接獲檢舉認為，牙齒貼片，藍姓姊妹已涉嫌違反《醫師法》，沒想到她們仍不收山，繼續靠著口耳相傳做生意，台北地檢署11日將2人約談到案後，以2人涉嫌勾串、滅證之虞向法院聲押，法院12日傍晚裁定姐姐收押禁見，妹妹50萬元交保。

牙醫師鄧政雄解釋，牙齒美白貼片如同假牙，最好使用全磁材料，厚度約0.2到0.3公分，1片約1萬5千元到2萬元之間，但為免和其他真牙出現色差，大多建議最少連做6片。雖然很像坊間貼指甲的美容行為，但是黏著在真牙上的劑料工序講究，不像美甲片一拔就掉，如果和真牙間密合度不夠，容易堆積牙垢、細菌，引發牙周病或其他損害口腔的問題，所以衛福部在2019年函示，黏貼牙齒美白貼片涉及牙齒組織破壞或改變口腔生理機能，是專業牙醫師才能從事的醫療行為。

據了解，這對藍姓姊妹沒有任何醫療背景，卻至少在2019年就開始以美容工作室的名義，幫熟客做牙齒美白貼片服務，收費不到一般診所半價，遭衛生單位稽查後，仍不斷接受客人預約服務，檢察官因此在12日發動搜索約談這對姊妹，正持續追查她們取得的美白貼片貨源。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

知名生蠔小屋老闆竟以偷拍紓壓！火辣短裙妹點餐...慘被「喀擦」洩底

偷吃人夫不想賠元配40萬 小三把2間房抵押給哥哥躲債…多背2條罪

空姐控按摩害膝蓋半月板破裂 師傅喊冤「腫成那樣誰敢碰」原來1個月前…