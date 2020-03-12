欣流吃了會自殘？　我女兒吃這兩種藥後會咬傷自己

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

最近，小兒科常見的氣管保養用藥「欣流」，藉由粉專「美國小兒科醫師Peddy」的發文，提醒患者服用後可能產生行為情緒失控的副作用，引起許多家長議論紛紛：「到底真的假的？」所以我決定站出來，以親身經歷告訴大家：「我女兒就是吃了欣流後會變憤怒浩克，把自己搞到受傷流血的那一個！」

該粉專寫道：「美國食品藥物管理局（FDA）在3月4日提高了對氣喘過敏藥Singulair（欣流）的警告層級到Black Boxed Warnings，目的是讓醫師與病人更注意其可能的嚴重副作用，包括憂鬱、睡眠障礙、自殺意念，以及自殺行為等問題。Black Boxed Warnings是藥物安全警示中最嚴重的型態。欣流與行為情緒相關的副作用一直是被研究追蹤的對象，FDA在review許多新的研究跟報告後，決定調高其警告層級。」

我的女兒DAHLIA，正是對「欣流」過敏的孩子，她同時對「希普利敏液」（Cypromin，抗組織胺藥水）有同樣的狀況，希普利敏的部分，是DAHLIA很小的時候，我發現她一喝就精神百倍，各種哭鬧各種歡，還出現咬自己、咬別人等憤怒情緒，那時是新手媽媽，查網路評論，好像很多人說希普利敏很普遍，甚至有醫師拿來當開胃藥，直到第二次生病，我才驚覺她對這瓶過敏，請醫師改開其他抗組織胺藥水。

從那次之後，除了回報給常去的醫院做藥物過敏註記，我帶她看醫生，絕對會再次提醒醫師別開希普利敏，並且告誡女兒牢牢記住這個藥名。

有一次病情嚴重，DAHLIA從門診被安排住院，院內的藥，都是護理師調好一小杯一小杯，我發現女兒怪怪的，又開始亂發脾氣，就直接去問護理師：「請問那鼻水的藥，是不是開希普利敏？」護理師超驚訝地說：「是耶，妳怎麼知道？」我只好坦承：「因為女兒剛要咬我、咬自己的手，我們在病歷上有註記耶，她只要喝到希普利敏就會這樣。」護理師趕緊請醫師改藥！

而欣流，則是有次DAHLIA細支氣管炎，馬偕紀鑫醫師怕拖久了變氣喘，就開1盒欣流保養試試看，紀醫師知道DAHLIA對希普利敏過敏，所以交代我觀察DAHLIA的狀況，一個月回診後，我跟紀醫師說服藥期間好辛苦啊，根本像精神病患那樣，還把自己咬傷，紀醫師說：「怎麼不趕快停藥？」我回他：「因為怕沒控制下來變氣喘啊！」。

其實，我常在粉專或是過去的文章中，提及女兒對欣流及希普利敏過敏的事情，可能是沒專文發表，得到的關注不夠多，甚至曾看見有讀者說，會給孩子喝希普利敏「開胃」或「幫助入眠」，我非常認真地回覆她，要「立刻」停止這個行為，不管是欣流或是希普利敏，他們都是藥，化學、化工的產物，我女兒是高需求、高敏感的孩子，但無論如何都不應該拿藥的副作用來安撫孩子。

當然，每個人體質不同，同一種藥，有人吃了精神百倍，有人吃了昏昏沉沉，但不應該因為少部分會出現副作用，就把副作用認定是謠言！不能因為自己沒事，而去認定別人也不會有事，我希望藉由這次發表，讓大家重視藥物過敏與安全，千萬不要認為孩子是生病不舒服在歡，或許換個藥，會發現他們正是為副作用所苦！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。