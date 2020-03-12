知名生蠔小屋老闆竟以偷拍紓壓！火辣短裙妹點餐...慘被「喀擦」洩底　

▲專賣生蠔的餐廳老闆被抓到偷拍短裙女客人，辯稱是一種舒壓的方式。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市花博園區的1間生蠔餐廳許姓老闆，今年初看到店裡來了1名穿著短裙的女客人正在點餐，拿著手機走向櫃台，朝女客人裙底伸過去，被女客人的同行朋友發現報警，許男坦承為了紓壓所以偷拍，台北地檢署調查確認許男手機內只有這名女客的內褲、大腿等隱私照，依妨害秘密罪嫌起訴許男。

許男因為曾在英國著名海鮮市場Borough Market打工，回台開餐廳就是主打擁有絕佳貨源，標榜生蠔從英國新鮮直送，不大的店面位於台北市中山區花博公園內，不少遊客和饕客慕名而至，時常高朋滿座。

起訴指出，許男在2019年1月5日下午，看到被害人穿著火辣，正在櫃台向店員點餐，一時興起，打開手機的拍照功能，走近櫃台前方，由下往上偷拍裙底風光，因為姿勢怪異，被害人的朋友在一旁看了連忙制止，並報警處理。

許男等到中山分局警員到場，交出手機，被發現裡面有被害人的裙內底褲、大腿及其隱私部位，許男稱偷拍是為了要紓壓，檢警翻查他的手機裡面，沒有發現有其他女性受害，最後起訴許男涉嫌妨害秘密罪，並宣告沒收手機。

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