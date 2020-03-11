中華電信幽靈標案情節升高　工程師涉詐千萬2主管初訊後改列被告

▲中華電信台北營運處蔡姓工程師涉詐公司千萬元遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

中華電信台北營運處蔡姓工程師，涉嫌和上游廠商業者勾結，用不存在的「風力發電機組」工程，詐騙工程款，造成中華電信損失逾千萬元，調查局11日發動搜索約談後，發現蔡男的楊姓、徐姓2名主管也涉案，晚間已將3人連同2名廠商都以《證交法》非常規背信等罪被告身分，一併移送台北地檢署，由檢察官漏夜複訊。

▲中華電信台北營運處楊姓主管從證人身分被改列被告。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，蔡姓工程師疑似為了達到公司要求的營運績效，從2015年初到2016年初為止，向台灣風光公司承攬了數件風力發電機組的相關工程，中華電信收了台灣風光的遠期支票後，再把工程轉發給2間下游廠商去施作。

▲涉嫌開出遠期支票結果跳票導致中華電信損失千萬的台灣風光林姓前負責人。（圖／記者劉昌松攝）

但這些機組工程需求疑似從來就不存在，下游扣除相關手續、成本後，把剩餘的中華電信預付工程款匯回台灣風光，而台灣風光開給中華電信的部分遠期支票陸續跳票，讓中華電信損失上千萬元。

▲中華電信台北營運處徐姓主管(左)、台灣風光現任林姓負責人(右)都被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

檢調11日搜索蔡姓工程師、台灣風光前任負責人林姓女子住處，並以證人身分約談蔡男的楊姓、徐姓2名主管，釐清中華電信承攬業務審核流程後，懷疑楊男、徐男，以及台灣風光現任林姓男負責人都涉案，晚間都改列被告，一併移送北檢複訊。

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