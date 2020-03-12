義大利停航...包機撤僑難度高　外交部：正研擬因應方案

▲新冠肺炎嚴重衝擊義大利。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

由於義大利已經進入「全國大封鎖」狀態，但當地疫情狂燒，台商也開始出現希望政府協助包機撤僑的聲音，對此外交部長吳釗燮表示，因為兩地停航，現階段有困難，不過同時，外交部也已責成外館研擬因應方案。

義大利目前累計確診病例持續攀升，其中有多例死亡，疫情嚴重程度僅次中國，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）宣布全國封城。外交部也早在2月時，調整義大利的旅遊警示為「紅色」，即已呼籲我國民眾暫勿前往，留在當地的台灣人宜儘速離境。

在義大利「全國大封鎖」之際，當地許多台商拋出希望政府可以協助包機撤僑的聲音。對此，吳釗燮日前表示，因為兩地已經停航，現階段是有困難的。

針對義大利撤僑的問題，外交部發言人歐江安表示，外交部已責成外館研擬因應方案，當地目前沒有台灣旅客滯留，留在當地的留學生、台商與僑胞大約有450人，現階段尚無危急情況。

另外，由於我國僑胞多有義大利國籍或永久居留權，因此多選擇留在居住地。歐江安說，外館掌握的資訊顯示，義大利的封城模式與中國不同，「在義大利的外籍人士可持護照和相關資料申請離境」，且居民必要活動並未完全禁止。

歐江安表示，義大利疫情發展迅速，義大利政府不排除可能實施更嚴格管制措施，建議「在義大利的國人若無必要，宜儘速離境」。至於包機撤僑，外交部已責成外館研擬因應方案，並與友好國家駐義使館保持聯繫，以利對相關發展進行合理有效評估。

▼義大利米蘭市郊，民眾戴著口罩採買生活物資。（圖／路透）



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