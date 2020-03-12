陸「抗疫援外包機」飛往義大利！運載9名專家31噸醫療物資

▲東航抗疫包機運載醫療物資赴義大利。（圖／東方航空）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎在全球多國蔓延，大陸近期派出眾多醫療專家至疫情嚴重的國家，包含伊朗、伊拉克、義大利等，協助當地對抗疫情。此外，東方航空12日也派出一架全新的A350專機，護送9名醫療專家，以及31噸的醫療物資從上海直飛羅馬，包含ICU病房設備、醫療防護用品、抗病毒藥劑等。

中國紅十字會2周前就已派專家團隊前往伊朗，在當地建設了一座「方艙醫院」，設有約200個隔離床位，且由於伊朗目前的醫療防護物資產能不足，口罩價格嚴重上漲，紅十字會也從多個管道替伊朗募集募資。

中國志願專家團成員、上海市公共衛生臨床中心主任醫師錢志平表示，伊朗新冠肺炎確認病例的臨床表現、實驗室檢查、核酸檢測與中國患者基本一致，中國專家團向伊朗的一線醫務人員分享了臨床診治經驗，大幅提高了伊朗醫護人員的診療能力。

錢志平還指出，隨著疫情發展，伊朗已經採取設立定點醫院、集中收治等方式來提高搶救成功率，「隨著檢測能力的提高，確診速度大幅提高。近期，伊朗的病亡率已出現明顯下降。」

伊拉克方面，來自大陸的專家與伊拉克衛生和環境部等進行了會談，並前往巴格達醫學城實地走訪，交流疫情防控經驗。

義大利的確診病例數超過一萬，死亡率全球最高，全國各地都已經「封城」，情況嚴峻，在義大利紅十字會的緊急要求下，東方航空12日也派出一架全新A350飛機，專程護送中國紅十字會赴義大利抗疫專家組9名醫療專家，以及31噸醫療物資，包含ICU病房設備、醫療防護用品、抗病毒藥劑等，從上海直飛羅馬。

赴義大利專家組的成員，華西醫院呼吸與危重症醫學科主任梁宗安表示，疫情沒有國界，到達義大利以後，會先抓緊時間了解當地情況，與義大利的衛生單位、醫師分享抗疫中國的經驗，並一同討論出適合當地的抗議對策。