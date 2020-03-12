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拚治安顧疫情也要護健康　市警局頒「周哥鐵馬」慰勞辛苦員警

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▲台南市警局局長周幼偉，頒發「周哥鐵馬」獎，獎勵偵破重大社會矚目案件辛苦警察人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局局長周幼偉，頒發「周哥鐵馬」獎，獎勵偵破重大社會矚目案件辛苦警察人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局局長周幼偉，12日下午公開頒發「周哥鐵馬」獎，獎勵偵破重大社會矚目案件辛苦警察人員，希望員警在防疫期間，除在治安、交通、防疫工作努力之外，能利用空閒之餘從事正當休閒活動，增加自身抵抗力。

周幼偉局長並公開頒發感謝狀予熱心企業家吳先生，感謝吳先生熱心公益，捐贈1萬支護目鏡予市警局所有辛苦的警察同仁。

▲台南市警局局長周幼偉，頒發「周哥鐵馬」獎，獎勵偵破重大社會矚目案件辛苦警察人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「周哥鐵馬」獎係台南市享勵工業公司董事長林進旺先生，同時也是永康分局義警中隊榮譽中隊長捐贈，林董事長為了感謝及肯定市警局長久以來對台南市治安、交通的奉獻，特別提供多部變速高級自行車致贈市警局，表揚慰勞有功員警。

▲台南市警局局長周幼偉，頒發「周哥鐵馬」獎，獎勵偵破重大社會矚目案件辛苦警察人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，熱心企業家吳先生，有感於新冠肺炎疫情延燒，病毒藉由飛沫傳染，可從眼鼻口進入，員警執行各項勤務及防疫工作，需長時間與眾多民眾接觸，暴露於高度風險之中，為使員警執勤時有適當防護器材以保護自身安全、阻絕病毒傳染，即捐贈市警局全體員警透明護目鏡1萬支及每人各1副太陽眼鏡，使第一線員警擔服相關勤務更安心，讓防疫工作更完備。

▲台南市警局局長周幼偉，頒發「周哥鐵馬」獎，獎勵偵破重大社會矚目案件辛苦警察人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周幼偉局長表示，為激勵市警局同仁積極落實執行各項勤務，主動發現、當場查獲刑案現行犯；或經指揮、調度趕赴刑案現場親自即時逮捕現行犯，維護社會治安及提升台南市治安滿意度；對於員警偵破重大社會矚目案件，除頒發破案茶外，並頒贈「周哥鐵馬」高級變速自行車，以資鼓勵，期許同仁勇於任事，積極爲民服務，並提倡在防疫期間，希望員警能多利用時間從事正當休閒運動，提升自身免疫力。周局長非常感謝林董事長捐贈自行車來激勵員警工作士氣，也非常感謝熱心企業家吳先生捐贈警察局護目鏡，保障員警執勤安全，避免飛沫感染外，亦使民眾安心，為防疫工作盡一份心力。

▲台南市警局局長周幼偉，頒發「周哥鐵馬」獎，獎勵偵破重大社會矚目案件辛苦警察人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次「周哥鐵馬」獎表揚案件計有後壁區國民黨部前發生遭放置爆裂物案、韓先生於水萍塭公園遭民眾投擲雞蛋案、將軍區槍擊殺人案、安南區持槍侵入住宅槍擊案共4案。

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