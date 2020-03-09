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WHO中國代表：我們保護台灣人健康「非常真誠」　兩岸有良好互動！

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▲新冠肺炎,新冠病毒,香港。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情影響,許多人出門都戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

中研院才宣布19天成功製造辨識新冠肺炎的檢測抗體，卻有陸媒稱是學來的。中國代表8日於WHO會議上指出，新冠肺炎疫情初期，台灣專家就曾到武漢進行訪問，中方「非常真誠」在保護台灣人的健康。

中國代表於會議中表示，台灣專家到武漢進行訪問，對於疫情有第一手的了解，協助對抗疫情，「我們覺得，中國中央政府在保護台灣同胞的健康福祉上面，可以說是非常真誠，有關措施也是非常充分的」。

而中國代表也對於海地、美國、宏都拉斯、威地馬拉、馬紹爾群島...等國家表達抗議，指稱「他們多次發表不負責任的涉台言論，中方絕不接受」。中方認為，兩岸在應對疫情上有良好互動，「事實上雙方已經進行了數十次的相互通報（mutual report）」。

中方代表也再次提醒各國堅守一個中國原則，否認出現防疫漏洞情況，「我們就如何確保中國台灣省能夠及時和充分的獲取關於公共衛生訊息，做出了適當的安排，這些安排過去和現在一直都在有效的運作」。

「中國台灣省可以通過兩岸的渠道和世衛組織充分獲取疫情的信心」。中方代表又說，「所以說國際防疫缺口是沒有任何依據的，是政治炒作，所以我要重申台灣是中國的一部分，這個事實無法改變。」

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