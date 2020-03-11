若解約將損失20萬元...彰化有員警到土耳其旅遊　縣警局：會要他自主管理

▲彰化縣有員警到土耳其疫區旅遊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎在全球持續蔓延升溫，土耳其今天也公布首件男性確診病例，沒想到彰化縣確有1名波麗士大人與妻子搭機前往該國玩12天，警界一片譁然，都說疫情這麼嚴重，怎麼還敢出國去旅遊，彰化縣警局說，土耳其目前並非2、3級警戒區，等該名員警回國後，會要他自主管理。

曾有人於6日在臉書PO文指出：新冠肺炎疫情全球引爆，舉國上下忙防疫，幾天前才有一個11名旅行團搭機準備到以色列旅遊，結果因機上有人確診感染新冠肺炎，11人被原機遣返，1名台籍遊客赴杜拜、埃及旅遊歸來，也確診感染新冠肺炎（第39例）；彰化縣警察局還是有勇敢的台灣人，堅持計畫在近日內請長假出國到土耳其旅遊去～～能說什麼呢？希望能讓該名員警打消出國旅遊念頭。

沒想到土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）今天公布首件男性新冠肺炎確診病例，近期剛從歐洲返國，目前與患者接觸過的人以及其親友也都被隔離，讓員警們人心惶惶，希望該員警回台灣後自我隔離，保護自己也保護別人。

彰化縣警局對此指出，據了解，該名員警要計畫前往土耳其是2019年就已訂好機票、與妻子要一起出國旅遊，若解約將損失20萬元。警局對該名員警要前往土耳其旅遊，希望他做好自我評估再考慮是否要出國，但該名員警仍照原訂計畫出國。縣府目前提醒同仁避免前往疫區旅遊，返國後還得自我管理，至於是否會衝擊到人力調度問題，會依人事規定予以准駁。