蓄意不掛車牌！「HINO紅色大貨車」累犯抓到了　最高開罰萬元

▲ETC紀錄未懸掛車牌車輛行駛高速公路畫面。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

高公局近期依據高速公路電子收費系統交易紀錄資料發現，一部大貨車長期未懸掛車牌慣行於國道南部路段，因嚴重影響行車安全與秩序，經高公局與公警聯手查緝，於9日下午當場攔獲。根據規定，未懸掛車牌最高可罰1萬800元，此外，也將針對車輛駕駛人依涉刑事及行政罰相關規定移送法辦。

車輛行駛公路依規定需懸掛車牌，未懸掛車牌規避違規取締，甚而若有肇事也不易追查。高公局指出，近期發現一部HINO紅色大貨車長期未懸掛車牌慣行於國道南部路段，隨後就與國道公路警察局聯手成立專案小組追蹤該車輛行蹤，於3月9日成功攔截取締。

請繼續往下閱讀...

▲該輛未懸掛車牌車輛慣犯，日前遭警方當場查緝。（圖／高公局提供）

高公局表示，除向該車輛駕駛人針對未懸掛車牌進行開罰外，另因駕駛人行為已嚴重影響行車安全秩序且涉及詐欺、不當得利之刑事及積欠使用規費行政罰賠償等事項，後續將由相關單位依法嚴辦。根據規定，未懸掛車牌將可開罰3600元到1萬800元。

高速公路自實施計程電子收費以來，人工收費站已由電子收費系統完全取代，對於未申裝e-Tag之車輛主要透過車牌照相來據以收費。高公局強調，駕駛人千萬不要以為只要車上不申裝e-Tag，再將車牌遮蔽或取下不懸掛就可以為所欲為甚至免繳通行費。

為維護高速公路行車安全與秩序，高公局特別針對車牌異常車輛行駛高速公路之行為，成立專案作業小組，定期召開會議檢討執行成效，一旦確實查獲，除追繳通行欠費外，涉有刑事之當事人，將面臨司法制裁。