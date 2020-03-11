最扯國道飆速190公里！「十大嚴重超速車號」曝光　1個月最多違規19天

▲高公局公布2月份國道10大嚴重超速車輛。（圖／示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

高公局透過大數據分析，每月都會統計國道嚴重超速的時段與路段，今（11）日也公布2月份嚴重超速的10大違規車輛車牌號。高公局指出，這10大車輛基本上都超速狂飆16~19天，最多甚至超過最高速限90公里，等於時速飆至190公里。

高公局使用ETC資料篩選出2月份行駛國道超過最高速限60公里以上的10大嚴重超速車輛，高公局交通管理組科長楊進彥說，這10大車輛累積違規天數都在16天以上，其中最誇張的累犯甚至多達19天都超速行駛國道，更有車輛超過速限80公里，等於在國道狂飆時速破190公里，原則上也以小型車居多。

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▲高公局公布2月10大嚴重超速車牌號。（圖／高公局提供）



依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，汽車駕駛人行駛高速公路車速超過規定之最高速限，處新台幣3,000~6,000元罰緩；若超速60公里以上者，依同條例第43條規定，將依級距處以罰鍰，最高可處新台幣24,000元，當場禁止其駕駛，並吊扣汽車牌照3個月，若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。

另若2輛以上汽車在道路上競駛、競技者，處新台幣30,000~90,000元罰鍰，並當場禁止其行駛及吊銷其駕駛執照。

