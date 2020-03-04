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從福特換到保時捷！獸醫13年靠「丟車賠車險」詐保近800萬

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記者孫于珊、劉昌松／台北報導

新竹市一名陳姓男獸醫長年購買高檔進口轎車奧迪、保時捷等，並投保高額「丟車賠車險」，奇怪的是，他買車必失竊！經查發現，原來是他自導自演，把愛車藏起來，製造失竊假象，藉此詐保，13年來愛車被偷8次，獲理賠762萬，從福特休旅車一路換到保時捷！檢方3日晚間將他收押，並向台北地院聲請羈押禁見，法官4日准了。

▲▼陳男涉保險詐欺、行使偽造車牌、洗錢等犯行，檢方聲請羈押。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳獸醫涉藏匿愛車假裝失竊，詐保762萬元，被依詐欺、偽造文書、洗錢防治法等罪嫌起訴並羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

47歲陳男從2006年迄今，陸續先將名下高檔進口車投保高額「失竊險」及「丟車賠車附加險」，然後自己再把車開回老家苗栗縣後龍地區的農舍藏匿，準備妥當後即報警失竊，北、中、南都有他的失竊紀錄，他反覆利用這些手法詐領高額保險金，隨後再利用詐保贓款買新車，陳男最新一輛要價345萬的「保時捷凱燕」，疑似就是贓款所買，因此被警方查扣。

▲刑事局查扣陳姓獸醫假失竊的AUDI名車和正準備失竊的保時捷凱燕休旅車。（圖／記者張君豪攝）

▲警方查扣陳獸醫假失竊的奧迪名車和「正準備失竊」的保時捷凱燕休旅車。（圖／記者張君豪攝）

陳男13年間，共「藏」了3輛福特ESACPE休旅車、4輛奧迪 A6轎車、1輛奧迪 S6跑車，申請超過762萬理賠金，陳男因此被依詐欺、偽造文書、洗錢防治法等罪嫌移送法辦。

▲新竹市陳姓獸醫13年買名車自導自演失竊詐領保險金762萬元遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳獸醫靠自導自演詐保，13年來從福特換到奧迪、保時捷等高檔進口名車。（圖／記者張君豪翻攝）

戴著眼鏡及口罩的陳男，看似一表人才，卻涉以惡劣手段淪為詐欺嫌疑犯，他在檢警帶領下，走進台北地檢署時，以藍色外套掩飾被上銬的雙手，當他一看到鏡頭，則趕緊拿起外套遮臉，直到上樓後，遠離了媒體才將外套放下。

檢察官訊後認為目前本案還有共犯在逃，且陳男有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見。法官審酌後，4日准予羈押併禁止接見通信。

▲▼陳男涉保險詐欺、行使偽造車牌、洗錢等犯行，檢方聲請羈押。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳獸醫以藍色外套掩飾被上銬的雙手。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼新竹市陳姓男獸醫涉詐保猛買高檔進口車，法官准予羈押併禁止接見通信。（圖／記者孫于珊攝）

▲陳獸醫涉詐保猛換高檔進口名車，法官准予羈押併禁止接見通信。（圖／記者孫于珊攝）

►姊妹們！給他點顏色瞧瞧！！！

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