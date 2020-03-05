快認清楚！撞上國道「緩撞車輛」不得了　維修費最高慘賠180萬元

▲國道2個月就發生14起緩撞車輛遭撞擊事故。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

根據高公局統計，今年截至2月底，國道共發生14件於處理事故或施工戒護的「緩撞車輛」遭撞擊事故，造成7人受傷、12輛緩撞車輛受損。高公局指出，事故當事人除本身車輛受損之外，還須賠償維修費用，從14萬7千元至180萬元不等，提醒行車遇事故處理或施工，應該現場指引小心行駛。

緩撞車輛可加強防護工作區域人員及機具安全，避免遭受失去控制之車輛撞擊，及減緩失去控制車輛內人員之傷害，高公局也要求在事故及散落物處理，與占用車道之施工皆需配置緩撞車輛。

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▲撞上緩撞車輛，維修費最高得賠180萬元。（圖／高公局提供）

不過，根據統計，今年截至2月起，國道就有14起撞上緩撞車輛的事故，高公局說，部分用路人未注意車前狀況而撞擊，除造成用路人及乘客與執勤、施工人員受傷外，更影響交通順暢。

前述緩撞車輛遭撞擊，事故當事人除本身車輛受損外，更需賠償緩撞車輛維修費用，高公局說，依發生案例約14萬7千元至180萬元不等。

▲國道緩撞車輛之外觀。（圖／高公局提供）

高公局說，為讓緩撞車輛顯現醒目，有規定緩撞車輛車身為黃色，車身後方塗有橙白相間山形斜紋線反光漆（或反光貼片）及配置LED警示燈，車身兩側亦設置白色或黃色帶狀反光識別標誌，車輛配置移動式LED顯示板，顯示改道相關警示箭頭及文字，以供用路人容易辨識。

提醒用路人，行駛國道應注意車前狀況，小心駕駛，以維自身與其他用路人的安全；行車途中如遇事故處理或施工，請依照現場指引行駛，以免發生事故，影響自身與他人行車安全。