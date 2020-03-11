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清明連假前2周末「國道打7折」　31處鄰近墓區路段要防燒冥紙濃煙

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▲▼台北市富德公墓,土葬,公墓,清明節,掃墓,慎終追遠。（圖／記者湯興漢攝）

▲為分散掃墓人潮，高公局在清明連假前2周末實施單一費率7折收費。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

清明連假即將來臨，為鼓勵民眾提早掃墓，高公局在清明節前2周末實施國道單一費率7折收費，以分流人潮。另外，提醒用路人，在行經國道沿線鄰近墓區路段時，要慎防燃燒冥紙濃煙影響行車視線的狀況。

高公局指出，民眾祭祖掃墓燃燒冥紙和雜草，倘稍有不慎，除易引起火災，火災濃煙更將行車視線，尤其是靠近國道沿線，更加影響行車安全。

請繼續往下閱讀...

燒金紙,環境污染,空氣污染,空污,燒紙錢（圖／記者季相儒攝）

▲用路人在行經鄰近墓區路段時，要小心燒冥紙所產生的濃煙影響行車視線。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

經調查國道沿線鄰近墓區路段，主要分布在國1林口、楊梅、頭份、三義，國3基金、南港系統、木柵、三鶯、大溪、龍潭、關西、後龍、通霄、苑裡、大甲、草屯、名間、竹山、白河、善化、關廟、燕巢系統，國3甲萬芳，國5石碇、坪林、頭城、宜蘭、羅東、蘇澳及國10燕巢、旗山端等沿線區域。上述路段以往曾經發生掃墓燃燒冥紙濃煙飄散國道影響行車視線等情事，高公局提醒，請行經該等路段用路人注意。

清明節連假實施假期前兩周六、日採單一費率7折收費，假期間高乘載管制、匝道封閉、暫停收費、匝道儀控、開放路肩等疏導措施，請民眾多加配合。

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