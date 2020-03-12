未來會增加口罩購買量？陳時中揭「不考慮關鍵」：避免囤積！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

口罩實名制2.0今（12）日開放網路預購，但瞬間人潮湧入造成健保App大塞車，不少網友也疑問口罩產能提升了，未來是否可以增加購買數量？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，口罩需要供需平衡，會規定每次要領多少，一個是方便，第二個就是要避免囤積。

台灣口罩產能下週可每週產量1000萬片，針對不少網友反應要增加口罩購買量，陳時中表示，口罩第一個最重要就是供需平衡，如果一次買很多片貨，拉長購買的間隔時間，就會擔心口罩被囤積，所以一定要限制來尋求一定的平衡。但他也坦言，限制的確方便性會比較差，接下來也會視情況去研判需不需要做調整。

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口罩實名制2.0首輪線上預購屬試營運性質，預購登記截止日為3月18日晚上8點，初估可提供700萬片，約233萬人份預購量，但必須遵循購買制度及原則，成功預購者於3月19日收到繳費通知簡訊，務必於指定期限內完成付款（ATM、網路銀行或信用卡）。

成功預購付款後，可在3月26日至4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取（代領者也必須持上述證件），逾期未領者視同放棄領取資格。

另外，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此民眾不必搶在第一天上線登記，但要特別注意的是，使用健保卡、自然人憑證預購者需自備可上網的電腦及讀卡機。