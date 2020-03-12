阿伯遭公車撞全身骨折卡車底　米行老闆開堆高機及時救援…網讚功德無量

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名60歲阿伯騎機車要回家，在左轉時未注意右方有一輛公車直行而來，直接遭到撞擊，連人帶車被拖行卡在公車底下，路過民眾目擊嚇壞趕緊報警，旁邊一家米糧行老闆還開堆高機協助將公車頭架起，拉出全身多處骨折的阿伯，警消獲報到場將他送醫，幸好沒有生命危險，詳細原因待調查。

▲公車撞倒60歲騎機車阿伯，造成他全身多處骨折，警消到場救人，幸好沒有生命危險 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼監視器拍下警悚過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）

11日下午2時許，一部台北客運公車在行經新北市板橋區民治街時，60歲宋姓阿伯騎機車突然從街口竄出，公車煞車不及，直接撞上左轉機車，阿伯連人帶車被拖行，卡在公車左前輪，目擊民眾嚇得大叫，趕緊報警。

警消到場時，阿伯全身多處骨折、擦挫傷倒在血泊中，下半身跟機車壓在輪下動彈不得，事故現場旁一家米糧行老闆見狀，立刻開著堆高機協助把公車頭架起，救出阿伯，幸好送醫後沒有生命危險。

現場目擊民眾將警消到場救援、米糧行老闆開堆高機協助過程拍下，貼到臉書不公開社團「我是板橋人，我愛板橋區」，網友讚許堆高機司機功德無量；警方後續對2駕駛進行酒測均無酒駕，詳細肇事責任待警方調查。

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▼阿伯的機車變成廢鐵 。（圖／記者陳以昇翻攝）