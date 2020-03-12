　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿伯遭公車撞全身骨折卡車底　米行老闆開堆高機及時救援…網讚功德無量

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名60歲阿伯騎機車要回家，在左轉時未注意右方有一輛公車直行而來，直接遭到撞擊，連人帶車被拖行卡在公車底下，路過民眾目擊嚇壞趕緊報警，旁邊一家米糧行老闆還開堆高機協助將公車頭架起，拉出全身多處骨折的阿伯，警消獲報到場將他送醫，幸好沒有生命危險，詳細原因待調查。

▲▼公車撞倒60歲騎機車阿伯，造成他全身多處骨折，警消到場救人，幸好沒有生命危險 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲公車撞倒60歲騎機車阿伯，造成他全身多處骨折，警消到場救人，幸好沒有生命危險 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼監視器拍下警悚過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼公車撞倒60歲騎機車阿伯，造成他全身多處骨折，警消到場救人，幸好沒有生命危險 。（圖／記者陳以昇翻攝）

11日下午2時許，一部台北客運公車在行經新北市板橋區民治街時，60歲宋姓阿伯騎機車突然從街口竄出，公車煞車不及，直接撞上左轉機車，阿伯連人帶車被拖行，卡在公車左前輪，目擊民眾嚇得大叫，趕緊報警。

警消到場時，阿伯全身多處骨折、擦挫傷倒在血泊中，下半身跟機車壓在輪下動彈不得，事故現場旁一家米糧行老闆見狀，立刻開著堆高機協助把公車頭架起，救出阿伯，幸好送醫後沒有生命危險。

現場目擊民眾將警消到場救援、米糧行老闆開堆高機協助過程拍下，貼到臉書不公開社團「我是板橋人，我愛板橋區」，網友讚許堆高機司機功德無量；警方後續對2駕駛進行酒測均無酒駕，詳細肇事責任待警方調查。

他奶奶的美麗小秘訣

▼阿伯的機車變成廢鐵 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼公車撞倒60歲騎機車阿伯，造成他全身多處骨折，警消到場救人，幸好沒有生命危險 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
美媒爆爵士穆迪耶也確診新冠肺炎　全隊受測結果4小時後出爐
發燒被請下包機女乘客　隔天上醫院檢查「懷孕了！」
撐不住了！名店「阿秋大肥鵝」台中太平店3月底歇業
獨／首例拒檢疫落跑被上銬！台商搭高鐵衝機場遭重罰百萬原因曝
湯姆漢克斯劇組感染源抓到了！片商宣布停工..防疫破口關鍵曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

短裙辣妹點餐...他走向櫃檯偷偷喀擦　生蠔餐廳老闆辯「紓壓」　

防疫超前部署！彰警設露天偵訊室　加裝透明隔板…相距1.5公尺

阿伯遭公車撞全身骨折卡車底　米行老闆開堆高機及時救援…網讚功德無量

後悔偷很吵的排氣管！賊專竊萬元「手工管」臉書賣　車主靠這招釣出他

新訓第3天打瞌睡、站三七步…菜鳥兵被糾正怒K班長！原判拘役50日逆轉變14月

幫助洗錢犯串證、滅證　台中何姓律師公會理事長認罪遭起訴

空姐控按摩害膝蓋半月板破裂　師傅喊冤「腫成那樣誰敢碰」原來1個月前…

女友身障鑑定卡關　男友遷怒嗆醫「你看診我就來」反賠9萬

遭友人掏槍指頭…他中彈拔魚刀「猛刺4下」！對方噴血送醫亡　台南男下場曝光

獨／首例拒檢疫落跑被上銬！廈門台商搭高鐵衝機場　重罰百萬原因曝…

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

台灣頂尖防疫登法《世界報》頭條 民勤戴口罩他佩服：衛生意識超強

18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授氣：就丟包武漢！是在屌什麼

短裙辣妹點餐...他走向櫃檯偷偷喀擦　生蠔餐廳老闆辯「紓壓」　

防疫超前部署！彰警設露天偵訊室　加裝透明隔板…相距1.5公尺

阿伯遭公車撞全身骨折卡車底　米行老闆開堆高機及時救援…網讚功德無量

後悔偷很吵的排氣管！賊專竊萬元「手工管」臉書賣　車主靠這招釣出他

新訓第3天打瞌睡、站三七步…菜鳥兵被糾正怒K班長！原判拘役50日逆轉變14月

幫助洗錢犯串證、滅證　台中何姓律師公會理事長認罪遭起訴

空姐控按摩害膝蓋半月板破裂　師傅喊冤「腫成那樣誰敢碰」原來1個月前…

女友身障鑑定卡關　男友遷怒嗆醫「你看診我就來」反賠9萬

遭友人掏槍指頭…他中彈拔魚刀「猛刺4下」！對方噴血送醫亡　台南男下場曝光

獨／首例拒檢疫落跑被上銬！廈門台商搭高鐵衝機場　重罰百萬原因曝…

獨家／劉真「心室輔助器」連換3組　要價破百萬

確定了！胡瓜、小禎搭檔主持 《地球人請回答》　同時段對打《2分之一強》

短裙辣妹點餐...他走向櫃檯偷偷喀擦　生蠔餐廳老闆辯「紓壓」　

王浩宇被嗆「全國不分區議員快救綠黨」　4個字戰柯粉：我民進黨！

各界出招抵禦新冠病毒！白宮就疫情問題召科技、金融業巨頭商討對策

薩爾瓦多「0病例」宣布全國隔離30天！所有學校停課3周、禁500↑人集會

肺炎影響亞洲球員戴口罩被取笑　戴資穎：飯店用餐遇上不友善事

美光首款搭載LPDDR5 DRAM封裝uMCP正式送樣

馬競前鋒柯斯塔在媒體區裝咳嗽還大笑　記者全傻眼

速霸陸在台市售新車全面大降價　Levorg最高現折10萬元

社會熱門新聞

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

心臟病兒急送北榮！救護車車牌曝光

三重正妹警腰包繡「屁孩殺手」　網戀愛敲正面照

獨／首例拒檢疫落跑被上銬！廈門台商重罰百萬原因曝…

10年來忍受1萬人蹂躪…美艷輕熟女痛苦存下千萬

女騎士擦撞貨車！「腦漿四溢」爆頭慘死

誆投資型保險保證獲利　賣7客戶44張保單涉詐欺

女童隨陌生人進山區　竟在墓園現身

26歲護理師遭砂石車爆頭！工作2年第1次遲到

青峰涉侵著作權！台北地院分案完成

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

前南投縣長李朝卿狂收111次回扣！妻舅也一起貪　下場曝

通緝犯發燒咳不停　檢「暫緩發監」返家自主管理

更多熱門

相關新聞

病毒攻擊？板橋女吐口水狂抹自己機車

病毒攻擊？板橋女吐口水狂抹自己機車

新北市板橋區忠孝路一家服飾店前騎樓，一名女子經常將機車停在該處，雙方因此發生爭執不快，11日上午女子又停在同個地方，並拉開口罩，吐口水對著自己機車扶手、龍頭處狂抹，疑似是要讓店家移車時沾雙手沾染上，全程被監視器拍下；由於新冠肺炎疫情當前，不少網友直呼太誇張、有夠噁心。

見剛上公車…她一動作讓乘客喊：夾好深、好緊！

見剛上公車…她一動作讓乘客喊：夾好深、好緊！

亞裔男咳嗽 被司機罵新冠肺炎趕下車

亞裔男咳嗽 被司機罵新冠肺炎趕下車

闖紅燈突急煞害乘客跌倒骨折　他慘賠58萬

闖紅燈突急煞害乘客跌倒骨折　他慘賠58萬

新冠病毒可在車廂內傳播4.5公尺

新冠病毒可在車廂內傳播4.5公尺

關鍵字：

公車板橋阿伯骨折堆高機

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

18台人拒檢真相　知情家屬還原

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

爵士戈貝爾確診前才狂摸麥克風

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面