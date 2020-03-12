帶離陳抗女遭抵抗「手指扭轉斷裂」　女警求償69萬...復健2年嘆：不會好了

▲勞工團體不滿《勞基法》修法，於2017年12月23日上街頭抗議，其中楊姓女子在活動結束後仍不散場，甚至與警方發生發扯，導致李姓女警官右手中指「扭轉斷裂」。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅志華／台北報導

勞工團體「五一行動聯盟」不滿民進黨修《勞基法》，申請於2017年12月23日9點到18點上街抗議，活動結束後，現場仍有部分勞工團體持續抗爭，其中楊姓女子更在接近21時許，企圖穿越忠孝西路分隔島護欄，警方為避免發生意外，上前要將她帶離，卻遭到楊女出言辱罵、肢體反抗，導致李姓女警官右手中指扭轉斷裂，即使復健2年多仍關節扭曲，向楊女求償69萬元。

楊女當時要跨越忠孝西路分隔島，警方見狀隨即上前勸阻並錄影蒐證，不料楊女先以台語辱罵「垃圾警察」、「賊頭」等語，更在警方要將她拉回時強力抵抗，造成李姓女警官右手中指扭轉斷裂。

刑事審理時，楊女辯稱忘記罵了甚麼，表示當時是跟直播觀眾在講話，並非針對警察，不料影片一放出來慘遭打臉，且楊女參加集會活動多次鬧事，有妨害自由、妨害公務、公共危險等多罪偵辦中，北院認楊女無悔改之意，拒絕給予緩刑，依侮辱公務員罪判她拘役50日，得易科罰金。

事後李姓女警官向楊女求償69萬元，楊女律師今日出庭表示，警方當時以優勢警力勸阻楊女，怎麼可能會讓警官受到這麼嚴重的傷，且現場相當混亂，也不能確定警官的傷是由楊女造成。

李姓警官則當庭伸出右手中指，表示即使復健2年多，手指仍無法正常握拳、伸展，關節更會在活動時疼痛，並請求傳喚當時一起執勤的郭姓同仁出庭作證。

警方律師表示，楊女傷害部分，雖經檢方先前不起訴處分，但他們已聲請再議成功，目前由高檢發回續偵。

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