　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金門民眾不忍了！告示怒飆「斷子斷孫」　環保局道歉了....有誤會啦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳奕靖、葉小金／金門報導

新冠肺炎是目前全球的防疫重點，但是大陸的非洲豬瘟疫情也未停歇，但是就在這個時候，金門舊金城蜈蚣山區卻發生有人惡意將病死動物的內臟、屍體丟棄，造成現場惡臭不斷，居民相當困擾。

▲金門山區被人亂丟棄動物遺體垃圾，居民貼公告怒罵：斷子斷孫 。（圖／記者金小雄攝）

▲金門山區被人亂丟棄動物遺體垃圾，居民貼公告怒罵：斷子斷孫 。（圖／記者葉小金攝）

透過民眾拍攝的畫面可以看到，一包包疑似裝滿病死動物內臟及屍體就堆積在坑洞裡頭滋生蛆蟲，發出陣陣惡臭，民眾受不了向金門環保局投訴，但因周休二日，環保局不受理請他們向轄區鎮公所清潔人員處理，民眾憤而自己製作告示牌上面寫著 禁止倒垃圾違者重罰斷子斷孫…希望配合等字眼，水頭里里長辛文進接受民眾陳情也親自向金門縣環保局投訴，環保局課長黃杏玲表示可能環保人員與民眾溝通有誤會，她也緊急調派清潔人員到場消毒並清理。

▲金門山區被人亂丟棄動物遺體垃圾，居民貼公告怒罵：斷子斷孫 。（圖／記者金小雄攝）

▲金門山區被人亂丟棄動物遺體垃圾，居民貼公告怒罵：斷子斷孫 。（圖／記者葉小金攝）

▲金門山區被人亂丟棄動物遺體垃圾，居民貼公告怒罵：斷子斷孫 。（圖／記者金小雄攝）

▲金門山區被人亂丟棄動物遺體垃圾，居民貼公告怒罵：斷子斷孫 。（圖／記者葉小金攝）
金門縣環保局表示會加強取締民眾隨意亂丟垃圾並也呼籲民眾，不管是雞農或是一般的飼主，都切勿任意棄置動物屍體，否則將會全力追查棄屍犯嫌，以廢棄物清理法最高可開罰300萬元！

ET快訊
武漢第二批包機！台商證實接獲通知　明午集合赴機場
新冠肺炎患者插管病逝！麻醉醫師崩潰哭　同事隔玻璃舉起一張紙
即／口罩實名制2.0　網購3模式出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

更新／貨輪台北港撞引水船　2人落海「29歲船員失去生命跡象」

韓粉護「國瑜路平」驕傲政績　po文質疑4路遭惡意留白？監視器曝真相

金門民眾不忍了！告示怒飆「斷子斷孫」　環保局道歉了....有誤會啦

快訊／台鐵埔心站死傷！區間車進站撞擊「1人當場死亡」

台南學甲傳「內輪差」死亡車禍　騎士最後身影曝光

長髮妹「當街脫超褲大解放」！他被迫鏟屎...PO影片怒轟：不是第一次

台南女乖乖居家檢疫卻被通報「關機」　警頻關切讓她爆氣！衛生局也喊冤

2年內慟失寶貝小姊弟...粗心父哀傷離別故鄉　鄰居:很久沒看到他了

IG魔人誆正妹「秘密投資」富二代！　假學姊幫介紹...6女被騙失金200萬

兒想衝進屋救母！宜蘭婦午睡葬火窟　疑除濕機走火釀悲劇

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

更新／貨輪台北港撞引水船　2人落海「29歲船員失去生命跡象」

韓粉護「國瑜路平」驕傲政績　po文質疑4路遭惡意留白？監視器曝真相

金門民眾不忍了！告示怒飆「斷子斷孫」　環保局道歉了....有誤會啦

快訊／台鐵埔心站死傷！區間車進站撞擊「1人當場死亡」

台南學甲傳「內輪差」死亡車禍　騎士最後身影曝光

長髮妹「當街脫超褲大解放」！他被迫鏟屎...PO影片怒轟：不是第一次

台南女乖乖居家檢疫卻被通報「關機」　警頻關切讓她爆氣！衛生局也喊冤

2年內慟失寶貝小姊弟...粗心父哀傷離別故鄉　鄰居:很久沒看到他了

IG魔人誆正妹「秘密投資」富二代！　假學姊幫介紹...6女被騙失金200萬

兒想衝進屋救母！宜蘭婦午睡葬火窟　疑除濕機走火釀悲劇

解放軍新增15條採購需求曝光　低慢小「巡飛彈」入列成亮點

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

子女溺斃同一條溪　傷心父被起訴離家失音訊

國中兒拿按摩棒問用途　連鎖藥妝店挨罰

即／台鐵埔心站死傷　1人當場死亡

悲劇重演！小姐弟接連2年溺死傷心爸起訴

奧迪男酒駕嗆：18萬我繳得起　警加射2箭開罰

台電3工人慘死　初驗：流籠禁載人

長髮妹脫褲解放　網驚：大開眼界

即／北市大同區未滿1月嬰突沒生命跡象　送醫搶救中

女遭拘禁+狂毆趁隙求救　友急赴現場慘中槍

三峽陣頭互尻！砸中警頭縫5針

前夫與閨蜜外嘿咻416次　她怒求償200萬

即／台北港深夜撞船！2人落海失蹤

學甲傳死亡車禍　騎士最後身影曝光

科技男整同事　剪加油線遭殺人罪嫌移送

更多熱門

相關新聞

分析師：原油已成為比新冠病毒更嚴重的問題

分析師：原油已成為比新冠病毒更嚴重的問題

石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯組成的OPEC+聯盟瓦解，引發全球原油生產大國爆發全面價格戰，國際油價今（9）日一開盤就爆跌30%，創1991年美國在伊拉克發動戰爭以來最大跌幅。對此，有分析師警告，與新冠病毒相比，原油已成為市場上更大的問題了，最後會影響到整體經濟。

伊朗衛生部：防病毒誤飲假酒致20死

伊朗衛生部：防病毒誤飲假酒致20死

即／瑞典央行副行長確診新冠肺炎

即／瑞典央行副行長確診新冠肺炎

中國明起向南韓出口500萬個口罩！

中國明起向南韓出口500萬個口罩！

日職開季延後　吳志揚疫情不同中職不再延

日職開季延後　吳志揚疫情不同中職不再延

關鍵字：

金門新冠肺炎非洲豬瘟大陸環保局

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

莉婭認了「我喜歡女生」

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

鍾明軒對槓開戰陸女網紅！

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

周杰倫海邊牽手拍全家福！

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

唐鳳國際爆紅！南韓網友也想要

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

患者插管病逝！麻醉醫師崩潰哭　同事隔玻璃舉起一張紙

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面