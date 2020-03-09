金門民眾不忍了！告示怒飆「斷子斷孫」　環保局道歉了....有誤會啦

記者吳奕靖、葉小金／金門報導

新冠肺炎是目前全球的防疫重點，但是大陸的非洲豬瘟疫情也未停歇，但是就在這個時候，金門舊金城蜈蚣山區卻發生有人惡意將病死動物的內臟、屍體丟棄，造成現場惡臭不斷，居民相當困擾。

▲金門山區被人亂丟棄動物遺體垃圾，居民貼公告怒罵：斷子斷孫 。（圖／記者葉小金攝）

透過民眾拍攝的畫面可以看到，一包包疑似裝滿病死動物內臟及屍體就堆積在坑洞裡頭滋生蛆蟲，發出陣陣惡臭，民眾受不了向金門環保局投訴，但因周休二日，環保局不受理請他們向轄區鎮公所清潔人員處理，民眾憤而自己製作告示牌上面寫著 禁止倒垃圾違者重罰斷子斷孫…希望配合等字眼，水頭里里長辛文進接受民眾陳情也親自向金門縣環保局投訴，環保局課長黃杏玲表示可能環保人員與民眾溝通有誤會，她也緊急調派清潔人員到場消毒並清理。

▲金門山區被人亂丟棄動物遺體垃圾，居民貼公告怒罵：斷子斷孫 。（圖／記者葉小金攝）

▲金門山區被人亂丟棄動物遺體垃圾，居民貼公告怒罵：斷子斷孫 。（圖／記者葉小金攝）

金門縣環保局表示會加強取締民眾隨意亂丟垃圾並也呼籲民眾，不管是雞農或是一般的飼主，都切勿任意棄置動物屍體，否則將會全力追查棄屍犯嫌，以廢棄物清理法最高可開罰300萬元！