蔣萬安批「撤銷中火行政處分」未報政院　環保署怒駁：不要混為一談

▲環署強調，該案是以「空汙法上級機關」身分依法監督中市府。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

環保署日前撤銷台中市政府環保局對中火的行政處分，國民黨立委蔣萬安質疑作法有疑慮，因環署不是地方機關，也沒有先報請行政院。環署今（10日）態度強硬回應，是以「空汙法上級機關」身分依法監督中市府。

環署表示，為避免產生國賠爭議，中火裁處撤銷回歸展延審查案，但對於是否報請行政院主張撤銷作法有疑慮。其提出依照地方制度法或是環署組織條例，環署不得自行撤台中市環保局的違法處分，而是應該報請行政院由行政院撤銷的主張。必須澄清說明，「地方制度法屬不同規範體系，不要混為一談」。

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環署說明，該案是根據《行政程序法》第117條規定撤銷中市府環保局違法行政處分，是基於《空氣汙染防制法》上級機關的行政監督權進行。毫無疑問是中市府環保局空氣汙染防制業務之「上級機關」。環署對中市府環保局所為空氣汙染防制法行政處分，具有行政監督權。

▲環署撤銷中市府環保局對中火行政處分的作法遭質疑。（圖／台中市政府提供）



環署強調，根據空氣汙染防制法施行細則第5條規定，環署主管地方政府空氣汙染防制監督業務及法務部97年4月24日函釋行政程序法第117條，所稱「上級機關」宜指對原處分機關行政處分具有「行政監督」權限之行政機關，不以有上下隸屬關係者為限，故環保署對於臺中市政府環保局所為空氣污染防制法行政處分，具有行政監督權。

環署特別提到，中市府環保局108年12月間3次明確違反空汙法對中火進行裁罰，前2次處分僅為罰鍰，衝擊有限，中火可依行政救濟程序進行，但最後1次處分廢止操作許可證，影響層面大，考量105年曾發生台化彰化廠許可展延案，雖然事前已盡力協調，但目前已發生11.4億之國家賠償訴訟案，為避免國賠案再次發生，使基層公務員身陷國賠爭議，故不得不於109年2月25日依行政程序法第117條撤銷臺中市政府環保局違法行政處分。

▲蔣萬安質疑環署撤銷中火行政處分有疑慮。（圖／記者屠惠剛攝）



環保署表示，本次是依行政程序法117條規定，撤銷中市府環保局針對台電台中發電廠之違法行政處分，與地方制度法及該署組織條例沿用我國舊有的地方自治監督規定，二者規範體系並不相同，故無需踐行報行政院程序。