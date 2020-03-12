鍾南山：新冠病毒可能從「淋浴器傳染」　致鑽石公主20％乘客確診

▲鍾南山透過視訊，向歐洲呼吸學會候任主席安妮塔·西蒙斯介紹大陸的抗疫經驗。



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山近日向歐洲呼吸學會（ERS）介紹大陸的抗疫成果，他提到，對於新冠病毒的傳播途徑仍需深入研究，查明是否會由淋浴器、排氣管洩露造成，「鑽石公主號遊輪有近20％的乘客染病，究其原因，可能通過管道或淋浴器致促進了傳播。」

鍾南山表示，最早的COVID-19人傳人證據是1月10日出現症狀的病例報導研究，一家七口的澳大利亞華人中有六個曾在武漢，與武漢人接觸過，後被感染並回到深圳做出診斷，「而第七個人，以前沒有去過武漢，只因為是親密接觸者，接受測試以後發現也被感染了。」

▼鑽石公主號有近20％乘客染病。（圖／達志影像／美聯社）



鍾南山指出，對於傳染病，核心關鍵是停止傳播，是否有糞口傳播是備受關注的問題，研究數據顯示，病人的糞便、尿液中存在傳染性的病毒，血液中也有病毒存在，但病人糞便或尿道中的病毒是否具有呼吸道的傳染性，現階段並不清楚。

鍾南山特別提到，對於新冠病毒的傳播途徑仍需深入研究，查明是否由於淋浴器或排氣管洩露造成，「在鑽石公主號上，直到2月29日，總共709名患者中（近20％乘客）感染了COVID-19，究其原因可能通過管道或淋浴器致促進了傳播。」

鍾南山還說，COVID-19的潛伏期可能是平均4天，大部分患者潛伏期為2到7天，其中大多數曾到過武漢或者接觸過從武漢來的人，超過85%患者出現胸部CT異常，其中毛玻璃樣改變（GGO）或雙側浸潤是最常見的表現，有一些無症狀患者，CT完全沒有異常。

鍾南山強調，大多數患者康復後會產生更高的特異性IgG，這可以防止再被感染，雖然對於出院後核酸檢測仍呈陽性的患者是否具有傳染性這一問題目前尚無定論，但大部分患者出院「復陽」的可能性較小，因此，還必須加強出院病人隔離，並需要在出院後再次隨訪檢查。

▼鍾南山認為，淋浴器可能造成病毒傳播。（圖／達志影像／示意圖）

