監院彈劾台鐵3人⋯運安會不解「為何急於發布？」　傅崐萁酸：運安會成花瓶

▲台鐵司機員尤振仲已遭起訴。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵普悠瑪事故造成18人不幸死亡，國家運輸安全調查委員會去年宣布重新啟動調查，報告預計今年8、9月出爐，不過在報告完成前，監察院於本月10日彈劾台鐵前局長鹿潔身等三人。立委傅崐萁表示，運安會第一個重大任務就被放棄，根本是「擺飾的花瓶」。對此運安會表示，須了解為何監察院急於發布彈劾。

2018年10月21日發生台鐵普悠瑪翻車事故，司機員尤振仲、前機務處副處長柳燦煌、綜合調度總所所長吳榮欽3人日前已遭檢調起訴，本月10日監察院再發佈，彈劾柳燦煌、吳榮欽及前台鐵局長鹿潔身3人。

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▲台鐵前局長鹿潔身遭彈劾（圖／記者李毓康攝）

運安會去年8月宣佈，重啟調查普悠瑪事故，總報告預計將於今年8、9月出爐。立委傅崐萁表示，監察院在運安會還沒完成調查報告前，就搶先彈劾3人，質疑是否運安會的調查報告不被信任與重視。

傅崐萁表示，彈劾案除了要有初步事實資料，若有運安會最終報告，才會是完整的彈劾案，而且彈劾案沒有那麼急，監察運應該尊重運安會的專業調查，等到報告真相出爐，再來彈劾也可以，他直言「希望運安會不是擺飾的花瓶」，運安會第一個重要任務就被放棄，有必要行文監察院重申立場。

運安會主委楊宏智表示，監察院2個月前有來向運安會詢問普悠瑪事故的報告，雙方均有派員互相交流資料，監委也有來運安會聽取報告，運安會已有善進責任做足橫向溝通，至於為何監察院如此急於發布彈劾案則有待了解。