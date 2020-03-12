信義區夜店爆氣「電梯內猛捅2刀」！他冷回：我才刺半刀…安管男還幫藏折疊刀

▲▼王男在信義區一間夜店電梯內傷人，下場曝光。（資料圖／民眾提供，下同）

記者戴若涵／台北報導

台北市一間知名夜店2018年發生一起持刀傷人事件！一名王姓男子因小事與另名劉姓男子發生爭執，雙方冤家路窄，又在搭電梯下樓時遇上，結果王男一言不合竟將隨身攜帶的折疊刀掏出，朝劉男腹部、胸部各刺1刀，事後認識的吳姓安管還協助藏刀，2人下場曝光。

回顧事發經過，王男2018年5月27日凌晨到信義區一間知名夜店消費，因酒錢問題與劉男發生爭執，孰料，王男在夜店電梯外見到劉男與其友人準備搭電梯下樓，再度發生口角，王男見劉男仍對他不斷咆嘯、辱罵，一時氣憤竟衝進電梯，先是給了劉男一拳，接著持隨身攜帶的折疊刀朝劉男胸部、腹部猛捅2刀，導致劉男受有胸壁穿刺、肝臟輕度撕裂等傷勢，當場腿軟倒地。

事後與王男與認識的吳姓安管人員搭電梯下樓，發現員警已經在1樓大廳門口對出入民眾進行盤查，隨即將折疊刀交給吳男，而吳男也接過兇刀，並將它放入褲子後方的口袋藏匿。

警方調閱監視器釐清整起事件發生經過，見到這幕找上吳男，雖然吳男辯稱，「我是夜店安管人員，我怕王男又會傷人，所以要求他把小刀拿出來」，強調並無隱匿證據，但最後仍被起訴。王男則是坦誠犯行，表示「想說給他教訓一下」、「我只是想教訓他，我第二刀才刺半刀」。

台北地方法院勘驗各項事證後，依傷害罪判王男有期徒刑8月，至於幫藏折疊刀的吳男則是被依隱匿他人刑事被告案件證據罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

▲劉男遭刺後一度腿軟倒地，接著才慢慢站起身查看自己的傷勢。（資料圖／民眾提供）

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