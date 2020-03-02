　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控2男夜店撿屍…影片一放3人「有說有笑」她傻眼：怕被男友抓包才提告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲女子控訴與被王、許2男下藥性侵，但檢方勘驗手機影片，發現女子在性行為當下與男子有說有笑，隔天更與許男共進早餐，依罪證不足將2男不起訴。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Unsplash）

記者羅志華／台北報導

北市一名年輕女子控訴，她於2019年間在夜店被許姓、王姓男子搭訕，事後相約到許男住處續攤，不料竟遭2人下藥性侵；檢方調出手機影片，發現女子在性行為當下與兩男有說有笑，隔天還與許男共進早餐，女子在偵訊期間，坦承怕「玩太大」被男友抓包才提告，北檢依罪證不足，將王、許2男不起訴。

女子控訴，她2019年底在夜店認識王、許2男，3人聊得相當開心，便相約到許男家中續攤，不料喝下許男招待的飲料後，便慢慢失去意識，直到隔天醒來才發現自己全身赤裸，疑似被下藥「撿屍」3P；女子回家後向男友哭訴，事後對王、許2男提告。

王、許2男到案時否認犯罪，檢方從其中一男的手機影片中，發現女子在性行為當下與2男間互動自然，更不時有說有笑，且女子隔天還和許男一起吃早餐，又在許男家住了2天。

檢方認為，女子不僅在性行為當下意識清楚，事後更持續與男子互動，與一般性侵受害者的創傷反應不符，進一步詢問下，女子坦承是怕男友發現「一夜情」才提告，依罪證不足將王、許2男不起訴處分。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／新冠肺炎又增1確診　退休婦女兒照顧母親「二採陽性」
LIVE／台灣以色列團11人遣返隔離　指揮中心說明最新狀況
中華電信隱藏版資費曝光　月租438吃到飽
怕老公太嗨死掉！第一美女離婚「72歲富豪」　開出超狂擇偶條件
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
快訊／奧運棒球6搶1資格賽　確定延至6月17日再打
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘆竹自小客撞倒對向車道號誌燈桿　車頭變形2男一度受困

和男友大吵...汐止短裙女深夜站上頂樓女兒牆　警驚險拉下救命

小吃部慶生變群架！　苗栗快打警「對空鳴槍」強勢壓制帶回

控2男夜店撿屍…影片一放3人「有說有笑」她傻眼：怕被男友抓包才提告

雲林虎尾溪河床驚見白骨　捕魚移工嚇壞！警消擴大搜索

遭電子大廠資遣！總經理特助怒提告…成功復職討回100K月薪

假冒債主騙土地抵押變現　4人詐團狂撈6.6億

北市「健康關懷對象」路倒猝死　檢警相驗與否待檢驗結果出爐

送「最後一口氣」患者回家擦撞男大生遭重判　救護車運將：誰來保障我們？

又是彰化139線！　騎士帥氣過彎失控撞車噴飛　網諷「真療癒」

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

蘆竹自小客撞倒對向車道號誌燈桿　車頭變形2男一度受困

和男友大吵...汐止短裙女深夜站上頂樓女兒牆　警驚險拉下救命

小吃部慶生變群架！　苗栗快打警「對空鳴槍」強勢壓制帶回

控2男夜店撿屍…影片一放3人「有說有笑」她傻眼：怕被男友抓包才提告

雲林虎尾溪河床驚見白骨　捕魚移工嚇壞！警消擴大搜索

遭電子大廠資遣！總經理特助怒提告…成功復職討回100K月薪

假冒債主騙土地抵押變現　4人詐團狂撈6.6億

北市「健康關懷對象」路倒猝死　檢警相驗與否待檢驗結果出爐

送「最後一口氣」患者回家擦撞男大生遭重判　救護車運將：誰來保障我們？

又是彰化139線！　騎士帥氣過彎失控撞車噴飛　網諷「真療癒」

不只台北車站！台鐵宣布擴大「群聚禁令」　3日起再增17車站

新冠肺炎又增1確診　退休婦女兒照顧母親「二採陽性」

指揮中心：以色列旅遊團11人今返台「居家隔離14天」

台大建議擴大「遠距醫療」　社區設置「篩查站」分散醫院負擔

蘆竹自小客撞倒對向車道號誌燈桿　車頭變形2男一度受困

湯文章／曾參殺人？平台業者自律才能抑制假消息

玉山Pi拍錢包卡好康再加碼　綁卡最高5% P幣回饋無上限

超可愛「棒棒糖溜滑梯」啟用　盧秀燕：今年將再改善50處公園

台股收盤下跌121點！一度回測平盤又重挫　終場失守11,200點

威廉森隔扣庫茲瑪轟新高35分　詹皇大三元平Kobe隊史第3與Zion講悄悄話

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

社會熱門新聞

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

4辣妹藏家裡「壞一次1500元」

台中少婦全裸卡遮雨棚！12樓→4樓嚇壞人

國道開內側車道車速91公里挨罰　法官認定龜速

無業大叔「552部羞片」全上傳論壇

台南將軍槍擊命案再添1亡魂　郭女凌晨不治

新冠肺炎害載嘸人　2運將互K爆血

搭高鐵下左營　桃園女陳屍墾丁大灣岸際

水上教練騙看梅花鹿　沙灘上7天「強硬訓練」4回

送臨終患者回家　救護車駕駛車禍被判刑

缺錢買毒搶刮刮樂！

遭爆拒送便當到醫院　正忠排骨道歉了

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

更多熱門

相關新聞

護理師情人節喝醉遭男友性侵窒息亡　出事前才和爸談未來

護理師情人節喝醉遭男友性侵窒息亡　出事前才和爸談未來

大陸江西省一名鄭姓女護理師在情人節喝醉，沒想到遭到剛離婚的29歲男友性侵，最終導致她在吸入嘔吐物堵塞呼吸道窒息死亡。陳男認為，雙方發生性關係是自願行為，但仍被法官依性侵、過失致人於死罪，判10年6月徒刑。

水上教練騙看梅花鹿　沙灘上7天「強硬訓練」4回

水上教練騙看梅花鹿　沙灘上7天「強硬訓練」4回

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

6歲女童請病假回家　獸父竟伸魔爪

6歲女童請病假回家　獸父竟伸魔爪

看15歲姪女發育好…表叔「用腳踩胸」再壓上床「頂撞」

看15歲姪女發育好…表叔「用腳踩胸」再壓上床「頂撞」

關鍵字：

性侵夜店撿屍一夜情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

印尼2.6億人「0例確診」　前線醫生曝真相

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

新天地遭政府控殺人罪！　他痛快喊：殺雞儆猴

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面