控2男夜店撿屍…影片一放3人「有說有笑」她傻眼：怕被男友抓包才提告

▲女子控訴與被王、許2男下藥性侵，但檢方勘驗手機影片，發現女子在性行為當下與男子有說有笑，隔天更與許男共進早餐，依罪證不足將2男不起訴。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Unsplash）

記者羅志華／台北報導

北市一名年輕女子控訴，她於2019年間在夜店被許姓、王姓男子搭訕，事後相約到許男住處續攤，不料竟遭2人下藥性侵；檢方調出手機影片，發現女子在性行為當下與兩男有說有笑，隔天還與許男共進早餐，女子在偵訊期間，坦承怕「玩太大」被男友抓包才提告，北檢依罪證不足，將王、許2男不起訴。

女子控訴，她2019年底在夜店認識王、許2男，3人聊得相當開心，便相約到許男家中續攤，不料喝下許男招待的飲料後，便慢慢失去意識，直到隔天醒來才發現自己全身赤裸，疑似被下藥「撿屍」3P；女子回家後向男友哭訴，事後對王、許2男提告。

王、許2男到案時否認犯罪，檢方從其中一男的手機影片中，發現女子在性行為當下與2男間互動自然，更不時有說有笑，且女子隔天還和許男一起吃早餐，又在許男家住了2天。

檢方認為，女子不僅在性行為當下意識清楚，事後更持續與男子互動，與一般性侵受害者的創傷反應不符，進一步詢問下，女子坦承是怕男友發現「一夜情」才提告，依罪證不足將王、許2男不起訴處分。

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