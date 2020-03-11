榮陽交聯盟自製抗病毒藥物　待授權後量產「瑞德西韋」

▲台耀化學實驗室。（圖／台耀化學提供）

記者崔至雲／台北報導

陽明大學、交通大學與台北榮民總醫院因應新冠肺炎疫情組成的防疫聯盟，考量目前疫情發展急需抗病毒藥物，已與心悅生醫、台耀化學兩家生技公司簽訂合作備忘錄，其中台耀化學評估具備自製瑞德西韋（Remdesivir）潛力，等待授權後即可量產。

榮陽交防疫聯盟表示，繼與國內高端疫苗合作，協助申請快篩試劑與疫苗研發後，榮陽交防疫聯盟期望結合陽明大學在生醫、交通大學在科法、榮總在臨床的量能，協助國內產業完成整備工作，因應疫情可能的威脅。

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▲台耀化學是國內原料藥大廠。（圖／台耀化學提供）

台耀化學表示，大量合成瑞德西韋需要在攝氏-78℃的化學反應槽，由於一公斤的原料藥僅能供一千名病患的療程，台耀化學目前已與供應商確認瑞德西韋的原料供應鏈，可以在半個月內合成10公克，一個月內合成100公克，年產可達百公斤，提供大量病患療程所需的劑量。台耀化學也已決定，一旦有防疫需求，可將現有產線轉投入大量生產瑞德西韋。預估每月可提供約2萬名病患的治療需求。

▲榮陽交防疫聯盟會。（圖／榮陽交防疫聯盟會）



榮陽交防疫聯盟說明，在流感疫情大爆發時，台灣過去曾因考量國家防疫需求，向原研發藥廠要求強制授權，由國內藥廠自製克流感。此舉不僅創下國內防疫先例，也讓台灣成為全世界第一個克流感強制授權的國家。目前雖然瑞德西韋還在臨床試驗階段，但仍是世界衛生組織認為是治療新冠肺炎的候選藥物之一。為了預防疫情持續擴散，國內目前已有能力自製瑞德西韋，只要能取得授權，就算國際上因搶購缺貨，台灣也有能力保護民眾健康。



